 
afbeelding 1 van 8
Nike Air Force 1 Low Retro Premium herenschoenen - Summit White/Team Red/Metallic Silver/Summit White

Nike Air Force 1 Low Retro Premium

Herenschoenen

€ 139,99
Summit White/Team Red/Metallic Silver/Summit White
Sanddrift/Pale Ivory/Sail/Sanddrift
Wheat/Sail/Team Red/Wheat
Ontwerp je eigen Nike By You product
Selecteer maatMaatwijzer
Dit product komt niet in aanmerking voor promoties en kortingen op de site.

Comfortabel, stevig en tijdloos: dit is niet voor niets de nummer 1. Deze Air Force 1 combineert zijn klassieke design met premium leer en mandweefseltexturen voor een frisse update van de traditionele stijl.


  • Weergegeven kleur: Summit White/Team Red/Metallic Silver/Summit White
  • Stijl: IM5755-101

Nike Air Force 1 Low Retro Premium

€ 139,99

Comfortabel, stevig en tijdloos: dit is niet voor niets de nummer 1. Deze Air Force 1 combineert zijn klassieke design met premium leer en mandweefseltexturen voor een frisse update van de traditionele stijl.

Pluspunten

  • Nike Air unit zorgt voor demping en een licht gevoel.
  • De rubberen buitenzool met klassieke draaicirkels zorgt voor grip en stevigheid.

Productgegevens

  • Middenzool van foam
  • Rubberen buitenzool
  • Weergegeven kleur: Summit White/Team Red/Metallic Silver/Summit White
  • Stijl: IM5755-101

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Beoordelingen (6)

4.5 sterren

  • Nice looking shoe with quality issues

    Mika125887876

    Badly done stitching on the collar part. Already returned a pair and received back a pair with same issues. 44 size

  • Increíbles.

    AlbanG473381224

    Muy confortables y elegantes. Normalmente no me gusta las playeras blancas pero estas son diferentes de diseño.

  • Sehr schön und edel

    MartinH262832253

    Ein sehr schöner Schuh. Gute Qualität und sehr edel . Für den Hochsommer vllt bisschen warm aber das sollte eigentlich klar sein . Würde ich immer wieder kaufen

Nike Air Force 1 Low Retro Premium herenschoenen

Nike Air Force 1 Low Retro Premium

€ 139,99

Maak de look af

Item 3 of 9