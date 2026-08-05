Nike Air Force 1 ’07 LX Vibram® herenschoen

MichaelZ425409243
Mega schön, fällt definitiv auf 👍🏻👍🏻
De AF1 is altijd al een robuuste schoen geweest, maar nu tillen we hem naar een hoger niveau. Het stevige bovenwerk van textiel is geplaatst bovenop een Vibram® zool die is ontworpen om je te helpen elke ondergrond te trotseren. Ben je er klaar voor?
Nike Air Force 1 ’07 LX Vibram®
De AF1 is altijd al een robuuste schoen geweest, maar nu tillen we hem naar een hoger niveau. Het stevige bovenwerk van textiel is geplaatst bovenop een Vibram® zool die is ontworpen om je te helpen elke ondergrond te trotseren. Ben je er klaar voor?
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
4.6 sterren
MichaelZ425409243
Mega schön, fällt definitiv auf 👍🏻👍🏻
Great Looking Shoe
3dyers
Love, love, love these shoes! They are sturdy and very fashionable! I was a little worried they would be more in the bright red side but they actually seem more on the dark pink side, which is great! I did order my normal size for women and had to send them back for half a size down, so keep that in mind if you’re thinking of purchasing these.
Nice shoes
Martin
Nice shoes.
Nike Air Force 1 ’07 LX Vibram®