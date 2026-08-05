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Nike Air Force 1 ’07 LX Vibram® herenschoen - Zwart/Light Lemon Twist/Speed Yellow/Smoke Grey

Nike Air Force 1 ’07 LX Vibram®

Herenschoenen

€ 129,99
Zwart/Light Lemon Twist/Speed Yellow/Smoke Grey
Summit White/Light Bone/Speed Yellow/Smoke Grey
Silt Red/Light Violet Ore/Speed Yellow/Zwart
Ontwerp je eigen Nike By You product
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De AF1 is altijd al een robuuste schoen geweest, maar nu tillen we hem naar een hoger niveau. Het stevige bovenwerk van textiel is geplaatst bovenop een Vibram® zool die is ontworpen om je te helpen elke ondergrond te trotseren. Ben je er klaar voor?


  • Weergegeven kleur: Zwart/Light Lemon Twist/Speed Yellow/Smoke Grey
  • Stijl: IH1943-002

Nike Air Force 1 ’07 LX Vibram®

€ 129,99

De AF1 is altijd al een robuuste schoen geweest, maar nu tillen we hem naar een hoger niveau. Het stevige bovenwerk van textiel is geplaatst bovenop een Vibram® zool die is ontworpen om je te helpen elke ondergrond te trotseren. Ben je er klaar voor?

Pluspunten

  • Nike Air unit zorgt voor demping en een licht gevoel.
  • Vibram buitenzool zorgt voor extra grip en stevigheid.

Productgegevens

  • Weergegeven kleur: Zwart/Light Lemon Twist/Speed Yellow/Smoke Grey
  • Stijl: IH1943-002

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Beoordelingen (146)

4.6 sterren

  • MichaelZ425409243

    Mega schön, fällt definitiv auf 👍🏻👍🏻

  • Great Looking Shoe

    3dyers

    Love, love, love these shoes! They are sturdy and very fashionable! I was a little worried they would be more in the bright red side but they actually seem more on the dark pink side, which is great! I did order my normal size for women and had to send them back for half a size down, so keep that in mind if you’re thinking of purchasing these.

  • Nice shoes

    Martin

    Nice shoes.

Nike Air Force 1 ’07 LX Vibram® herenschoen

Nike Air Force 1 ’07 LX Vibram®

€ 129,99

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