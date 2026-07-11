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Nike Air Force 1 '07 LV8 'USA' herenschoenen - Wit/University Red/University Red/Midnight Navy

Nike Air Force 1 '07 LV8 'USA'

Herenschoenen

€ 119,99
Nike Air Force 1 '07 LV8 'USA' herenschoenen - Wit/University Red/University Red/Midnight Navy
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Laat je steun voor het Amerikaanse voetbalteam zien en vier het grootste podium van sport in iconische streetwearstijl. Zoals alle LV8-modellen heeft ook deze een klassieke jaren-80-design, een subtiele plateauzool en een strak leren bovenwerk. In tegenstelling tot andere uitvoeringen eert deze versie de nationale trots met een geborduurd teamembleem.


  • Weergegeven kleur: Wit/University Red/University Red/Midnight Navy
  • Stijl: IQ0407-100

Nike Air Force 1 '07 LV8 'USA'

€ 119,99

Laat je steun voor het Amerikaanse voetbalteam zien en vier het grootste podium van sport in iconische streetwearstijl. Zoals alle LV8-modellen heeft ook deze een klassieke jaren-80-design, een subtiele plateauzool en een strak leren bovenwerk. In tegenstelling tot andere uitvoeringen eert deze versie de nationale trots met een geborduurd teamembleem.

Pluspunten

  • Het bovenwerk van suède met geperforeerde neus is ventilerend en comfortabel.
  • De lichte Nike Air unit zorgt voor demping.
  • De rubberen buitenzool met klassieke draaicirkels zorgt voor grip en stevigheid.

Productgegevens

  • Gewatteerde kraag
  • Middenzool van foam
  • Weergegeven kleur: Wit/University Red/University Red/Midnight Navy
  • Stijl: IQ0407-100

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Beoordelingen (19)

4.8 sterren

  • Air force schoenen zijn tijdloos!

    Berry67197578

    Ik zou 5 sterren geven als deze schoen nog iets gepersonaliseerd zou kunnen worden. Verder mooie air force schoenen.

  • As always great shoe

    RobH818882133

    Just like all my other Air Force shoes they fit perfectly. The swoosh has a little sprinkle in it.i can wear these all day long, even in warm circumstances.

  • DianaR195723293

    Mooi metallic blauwe swoos, jammer van die usb vlag op de achterzijde.

Nike Air Force 1 '07 LV8 'USA' herenschoenen

Nike Air Force 1 '07 LV8 'USA'

€ 119,99

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