Nike Air Force 1 '07 LV8
Herenschoenen
Comfortabel, stevig en tijdloos: dit is niet voor niets de nummer 1. De klassieke jaren 80-constructie met stevig leer en opvallende details zorgt voor een stijl die je volgt, of je nu op het veld staat of onderweg bent.
- Weergegeven kleur: Zwart/Sail
- Stijl: IU7592-001
Nike Air Force 1 '07 LV8
Comfortabel, stevig en tijdloos: dit is niet voor niets de nummer 1. De klassieke jaren 80-constructie met stevig leer en opvallende details zorgt voor een stijl die je volgt, of je nu op het veld staat of onderweg bent.
Pluspunten
- Het bovenwerk van echt en synthetisch leer met geperforeerde neus is ventilerend en comfortabel.
- Nike Air unit zorgt voor demping en een licht gevoel.
- De rubberen buitenzool met klassieke draaicirkels zorgt voor grip en stevigheid.
Productgegevens
- Middenzool van foam
- Rubberen buitenzool
- Weergegeven kleur: Zwart/Sail
- Stijl: IU7592-001
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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Nike Air Force 1 '07 LV8