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Nike Air Force 1 '07 LV8 herenschoenen - Zwart/Sail

Nike Air Force 1 '07 LV8

Herenschoenen

€ 129,99
Zwart/Sail
Vast Grey/Sail
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Comfortabel, stevig en tijdloos: dit is niet voor niets de nummer 1. De klassieke jaren 80-constructie met stevig leer en opvallende details zorgt voor een stijl die je volgt, of je nu op het veld staat of onderweg bent.


  • Weergegeven kleur: Zwart/Sail
  • Stijl: IU7592-001

Nike Air Force 1 '07 LV8

€ 129,99

Comfortabel, stevig en tijdloos: dit is niet voor niets de nummer 1. De klassieke jaren 80-constructie met stevig leer en opvallende details zorgt voor een stijl die je volgt, of je nu op het veld staat of onderweg bent.

Pluspunten

  • Het bovenwerk van echt en synthetisch leer met geperforeerde neus is ventilerend en comfortabel.
  • Nike Air unit zorgt voor demping en een licht gevoel.
  • De rubberen buitenzool met klassieke draaicirkels zorgt voor grip en stevigheid.

Productgegevens

  • Middenzool van foam
  • Rubberen buitenzool
  • Weergegeven kleur: Zwart/Sail
  • Stijl: IU7592-001

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

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    Nike Air Force 1 '07 LV8 herenschoenen

    Nike Air Force 1 '07 LV8

    € 129,99

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