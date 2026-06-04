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Nike Air Force 1 '07 LV8 herenschoenen - Zwart/Zwart/Wit

Nike Air Force 1 '07 LV8

Herenschoenen

30% korting
Zwart/Zwart/Wit
Wit/Wit/Zwart
Wolf Grey/Wolf Grey/Dark Smoke Grey
Geyser Grey/Wit/Zwart
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Comfortabel, stevig en tijdloos: dit is niet voor niets de nummer 1. De klassieke constructie uit de jaren 80 is gecombineerd met opvallende details voor een stijlvolle look, of je nu op het veld staat of onderweg bent.


  • Weergegeven kleur: Zwart/Zwart/Wit
  • Stijl: IR0952-001

Nike Air Force 1 '07 LV8

30% korting

Comfortabel, stevig en tijdloos: dit is niet voor niets de nummer 1. De klassieke constructie uit de jaren 80 is gecombineerd met opvallende details voor een stijlvolle look, of je nu op het veld staat of onderweg bent.

Pluspunten

  • Nike Air unit zorgt voor demping en een licht gevoel.
  • De rubberen buitenzool met klassieke basketbaldraaicirkels zorgt voor grip en stevigheid.

Productgegevens

  • Gewatteerde kraag
  • Weergegeven kleur: Zwart/Zwart/Wit
  • Stijl: IR0952-001

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Beoordelingen (3)

5 sterren

  • Maxence70a77eb5df5c4284b93e6edb7dd937c0

    Conforme à mes attentes. Heureux de mon achat

  • Sehr bequem und stylisch

    Hamsa298937246

    Sehr bequeme Schuhe mit guter Qualität. Sie passen perfekt und sehen super aus. Ich bin sehr zufrieden mit dem Kauf.

  • Gut

    Selim825934850

    es gab’s paar Probleme mit der Versendung aber ich bin am Ende des Tages doch froh das ich bei Nike meine Schuhe bestellt habe.

Nike Air Force 1 '07 LV8 herenschoenen

Nike Air Force 1 '07 LV8

30% korting

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