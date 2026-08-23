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Nike Air Force 1 '07 herenschoenen - Wit/Fir/Cool Grey/Cool Grey

Nike Air Force 1 '07

Herenschoenen

€ 119,99
Wit/Fir/Cool Grey/Cool Grey
Zwart/Anthracite
College Grey/Newsprint
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Comfortabel, stevig en tijdloos: dit is niet voor niets de nummer 1. De Air Force 1 combineert zijn klassieke design met echt en synthetisch leer voor een frisse, strakke look.


  • Weergegeven kleur: Wit/Fir/Cool Grey/Cool Grey
  • Stijl: IX0349-100

Nike Air Force 1 '07

€ 119,99

Comfortabel, stevig en tijdloos: dit is niet voor niets de nummer 1. De Air Force 1 combineert zijn klassieke design met echt en synthetisch leer voor een frisse, strakke look.

Pluspunten

  • Het bovenwerk van echt en synthetisch leer met geperforeerde neus is ventilerend en comfortabel.
  • Nike Air unit zorgt voor demping en een licht gevoel.
  • De rubberen buitenzool met klassieke draaicirkels zorgt voor grip en stevigheid.

Productgegevens

  • Middenzool van foam
  • Rubberen buitenzool
  • Weergegeven kleur: Wit/Fir/Cool Grey/Cool Grey
  • Stijl: IX0349-100

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Beoordelingen (4)

5 sterren

  • Franciscof02055cb69d94705b8aa210423d12674

    Zapatillas para todos los días

  • Belle

    LucaM736848825

    Belle e comode, un po' rigide all'inizio ma man mano si adattano

  • Good value for money

    oscar776416671

    Very good quality 100% worth the money also very comfortable

Nike Air Force 1 '07 herenschoenen

Nike Air Force 1 '07

€ 119,99

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