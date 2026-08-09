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Nike Air Force 1 '07 Edge herenschoenen - Wit/Metallic Silver/Wit

Nike Air Force 1 '07 Edge

Herenschoenen

€ 129,99
Nike Air Force 1 '07 Edge herenschoenen - Wit/Metallic Silver/Wit
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Comfortabel, stevig en tijdloos: dit is niet voor niets de nummer 1. Deze Air Force 1 geeft je look iets extra's door fris leer te combineren met een sterrenappliqué en zilveren dubrae.


  • Weergegeven kleur: Wit/Metallic Silver/Wit
  • Stijl: IM5750-100

Nike Air Force 1 '07 Edge

€ 129,99

Comfortabel, stevig en tijdloos: dit is niet voor niets de nummer 1. Deze Air Force 1 geeft je look iets extra's door fris leer te combineren met een sterrenappliqué en zilveren dubrae.

Pluspunten

  • Het bovenwerk van suède met geperforeerde neus is ventilerend en comfortabel.
  • De lichte Nike Air unit zorgt voor demping.
  • De rubberen buitenzool met klassieke draaicirkels zorgt voor grip en stevigheid.

Productgegevens

  • Middenzool van foam
  • Gewatteerde kraag
  • Veterlabels in Metallic Silver
  • Weergegeven kleur: Wit/Metallic Silver/Wit
  • Stijl: IM5750-100

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Beoordelingen (3)

5 sterren

  • Will always be a go to classic in all white.

    AhmedH321107780

    Great sneaker! I sized down and they fit perfectly!

  • A Cool Twist on a Classic

    DagA299837031

    Virkelig flotte og behagelige sneakers med et cool design, uden at det bliver for meget. Helt perfekte!

  • Chris254503625

    You just gotta love these shoes.

Nike Air Force 1 '07 Edge herenschoenen

Nike Air Force 1 '07 Edge

€ 129,99

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