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Nike Air fleecejoggingbroek voor kids - Zwart/Wit/Wit

Nike Air

Fleecejoggingbroek voor kids

30% korting
Zwart/Wit/Wit
Smoke Grey/Wit/Wit
Light Bone/Zwart/Zwart
Zwart/Volt/Volt

Lichte fleece biedt alle warmte die je nodig hebt zonder het volume, allemaal in een strakke, taps toelopende pijp. Contrasterende biezen aan de zijkanten zorgen voor een sportieve look en een elastische tailleband zorgt voor een aangepaste en aansluitende pasvorm.


  • Weergegeven kleur: Zwart/Wit/Wit
  • Stijl: II7351-010

Nike Air

30% korting

Lichte fleece biedt alle warmte die je nodig hebt zonder het volume, allemaal in een strakke, taps toelopende pijp. Contrasterende biezen aan de zijkanten zorgen voor een sportieve look en een elastische tailleband zorgt voor een aangepaste en aansluitende pasvorm.

Voordelen

  • Deze lichte fleecetrui is glad aan de buitenkant, zacht geborsteld aan de binnenkant en is precies dat extra laagje dat je nodig hebt voor wat warmte.
  • Handzakken helpen je dagelijkse items veilig en binnen handbereik te houden.

Productgegevens

  • Body: 80% katoen/20% polyester. Binnenzakken: 100% katoen.
  • Kan in de wasmachine
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Zwart/Wit/Wit
  • Stijl: II7351-010

Maat en pasvorm

    • Het model draagt maat S en is 1,37 m lang
    • Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
    • Volledige lengte: valt net onder de enkel
  • Maatwijzer

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Beoordelingen (2)

3.5 sterren

  • Joggers

    Geraldo926238728

    Y’all need to advertise better. I’m here thinking this was a set and the fact I can’t even find the hoodie that goes with it makes it more dumb. Very disappointing with the order.

  • DwightM306886725

    This was such a nice pair of joggers

Nike Air fleecejoggingbroek voor kids

Nike Air

30% korting

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