Nike Air fleecejoggingbroek voor kids

Joggers
Geraldo926238728
Y’all need to advertise better. I’m here thinking this was a set and the fact I can’t even find the hoodie that goes with it makes it more dumb. Very disappointing with the order.
Lichte fleece biedt alle warmte die je nodig hebt zonder het volume, allemaal in een strakke, taps toelopende pijp. Contrasterende biezen aan de zijkanten zorgen voor een sportieve look en een elastische tailleband zorgt voor een aangepaste en aansluitende pasvorm.
Nike Air
Lichte fleece biedt alle warmte die je nodig hebt zonder het volume, allemaal in een strakke, taps toelopende pijp. Contrasterende biezen aan de zijkanten zorgen voor een sportieve look en een elastische tailleband zorgt voor een aangepaste en aansluitende pasvorm.
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
3.5 sterren
Joggers
Geraldo926238728
Y’all need to advertise better. I’m here thinking this was a set and the fact I can’t even find the hoodie that goes with it makes it more dumb. Very disappointing with the order.
DwightM306886725
This was such a nice pair of joggers
Nike Air