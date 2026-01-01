Gerecyclede materialen
Nike After Dark Tour
Ongestructureerde Dri-FIT Club pet
Dit product is gemaakt met minstens 75% gerecyclede polyestervezels
Deze verstelbare Club pet is een eerbetoon aan de Nike After Dark Tour, een serie wedstrijden voor vrouwen met nachtelijke hardloopsessies in steden over de hele wereld. Het is gemaakt met Nike Dri-FIT materiaal en een interne zweetband om je dag en nacht droog en comfortabel te houden.
- Weergegeven kleur: Zwart/Reflective Silver
- Stijl: IF3582-010
Nike After Dark Tour
Deze verstelbare Club pet is een eerbetoon aan de Nike After Dark Tour, een serie wedstrijden voor vrouwen met nachtelijke hardloopsessies in steden over de hele wereld. Het is gemaakt met Nike Dri-FIT materiaal en een interne zweetband om je dag en nacht droog en comfortabel te houden.
Pluspunten
- Nike Dri-FIT technologie voert zweet weg van de huid voor snellere verdamping, zodat je droog en comfortabel blijft.
- Alle Club petten zijn geschikt voor dagelijks gebruik en hebben een middelhoog design.
Productgegevens
- Geborduurde oogjes
- Metalen gesp
- Body: 100% polyester. Voering: 100% polyester.
- Met de hand wassen
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Zwart/Reflective Silver
- Stijl: IF3582-010
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
Zo wordt het gemaakt
- Het gerecyclede polyester dat wordt gebruikt in Nike producten begint als gerecyclede plastic flessen. De flessen worden schoongemaakt, tot vlokken versnipperd en in pellets omgezet. Van die pellets wordt nieuw garen van hoge kwaliteit gesponnen dat we in onze producten gebruiken voor optimale performance en verminderde belasting van het milieu.
- Het recyclen van polyester leidt niet alleen tot minder restafval, maar er wordt bij dit proces ook tot 30% minder CO2 uitgestoten dan bij de productie van nieuw polyester. Nike haalt jaarlijks gemiddeld 1 miljard plastic flessen van stortplaatsen en waterwegen.
Beoordelingen (0)
Beoordelingen (0)
Geen beoordelingen
Geef je mening. Schrijf als eerste een review voor de Nike After Dark Tour.
Nike After Dark Tour