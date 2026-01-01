Gerecyclede materialen
Nike AeroSwift 'Keely Hodgkinson'
Dri-FIT ADV strakke hardloopshorts voor dames
We hebben deze shorts een gouden touch gegeven als eerbetoon aan Keely Hodgkinsons drive om medailles te winnen. Hij is gemaakt om te racen en vernieuwd met zweetafvoerend, geribbeld materiaal en opbergruimte, zodat je tot het uiterste kunt gaan. Een elastische tailleband van mesh zorgt voor extra ventilatie, terwijl de zijdezachte voering van start tot finish voor een comfortabel gevoel zorgt.
- Weergegeven kleur: Thunder Blue/Zwart/Wit/Linen
- Stijl: IU1063-437
Nike AeroSwift 'Keely Hodgkinson'
We hebben deze shorts een gouden touch gegeven als eerbetoon aan Keely Hodgkinsons drive om medailles te winnen. Hij is gemaakt om te racen en vernieuwd met zweetafvoerend, geribbeld materiaal en opbergruimte, zodat je tot het uiterste kunt gaan. Een elastische tailleband van mesh zorgt voor extra ventilatie, terwijl de zijdezachte voering van start tot finish voor een comfortabel gevoel zorgt.
Pluspunten
- Nike Dri-FIT ADV technologie houdt je koel en comfortabel door een combinatie van vochtafvoerend materiaal met geavanceerde technieken en eigenschappen.
- De achterzak met rits is geschikt voor de meeste telefoons, en in de twee steekzakken kun je kleine spullen zoals gels opbergen.
- De tailleband van mesh met trekkoord aan de binnenkant zorgt voor een gepersonaliseerde pasvorm en ventilatie.
Productgegevens
- Niet-reflecterende Swoosh logo's
- Binnennaad van 13 cm
- Body: 89% polyester/11% elastaan. Voering gulp: 88% polyester/12% elastaan.
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Thunder Blue/Zwart/Wit/Linen
- Stijl: IU1063-437
Maat en pasvorm
- Zoals gedragen door Falyn Lott, atletiekster en -springer op de universiteit.
- Lott is 1,83 m lang en draagt maat S.
- Strakke pasvorm: aansluitend en voorgevormd
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
Beoordelingen (0)
Beoordelingen (0)
Geen beoordelingen
Geef je mening. Schrijf als eerste een review voor de Nike AeroSwift 'Keely Hodgkinson'.
Nike AeroSwift 'Keely Hodgkinson'
Meer info
- Zoals gedragen door Falyn Lott, atletiekster en -springer op de universiteit.
- Lott is 1,83 m lang en draagt maat S.