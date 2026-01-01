Gerecyclede materialen
Nike AeroSwift
Dri-FIT ADV korte hardlooptanktop voor dames
Dit product is gemaakt met vezels van 100% gerecycled polyester
Met deze geweven top ben je klaar voor de race, met een nieuwe print en een boodschap voor je tegenstander. Hij is licht en ventilerend en voorzien van geavanceerde zweetafvoerende technologie om je koel te houden terwijl je de concurrentie achter je laat.
- Weergegeven kleur: Sapphire/Hot Lava/Hot Lava
- Stijl: IF3649-570
Nike AeroSwift
Met deze geweven top ben je klaar voor de race, met een nieuwe print en een boodschap voor je tegenstander. Hij is licht en ventilerend en voorzien van geavanceerde zweetafvoerende technologie om je koel te houden terwijl je de concurrentie achter je laat.
Voordelen
- Nike Dri-FIT ADV tilt onze zweetafvoerende technologie naar een hoger niveau, met geavanceerde verkoeling en ventilerende panelen die je droog en comfortabel houden.
- Zijsplitten en geperforeerde delen aan de voor- en achterkant zorgen voor extra luchtstroom op plekken waar je het meest zweet.
- Gelijmde naden bij de hals en armsgaten geven een comfortabel gevoel en volledige bewegingsvrijheid.
Productgegevens
- 'Too Fast To Follow' print op de achterkant
- 100% polyester
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Sapphire/Hot Lava/Hot Lava
- Stijl: IF3649-570
Maat en pasvorm
- Het model draagt maat S en is 1,70 m lang
- Aansluitende pasvorm: strak en op maat
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
Zo wordt het gemaakt
- Het gerecyclede polyester dat wordt gebruikt in Nike producten begint als gerecyclede plastic flessen. De flessen worden schoongemaakt, tot vlokken versnipperd en in pellets omgezet. Van die pellets wordt nieuw garen van hoge kwaliteit gesponnen dat we in onze producten gebruiken voor optimale performance en verminderde belasting van het milieu.
- Het recyclen van polyester leidt niet alleen tot minder restafval, maar er wordt bij dit proces ook tot 30% minder CO2 uitgestoten dan bij de productie van nieuw polyester. Nike haalt jaarlijks gemiddeld 1 miljard plastic flessen van stortplaatsen en waterwegen.
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Nike AeroSwift