Nike AeroSwift Dri-FIT ADV hardlooptop voor dames

Gerecyclede materialen
Nike AeroSwift
Dri-FIT ADV hardloopshirt voor dames
Deze lichte top is gemaakt om te racen en houdt je droog tot aan de finish. Een soepele, comfortabele halslijn wordt gecombineerd met zweetafvoerend materiaal en perforaties voor optimale ventilatie.
- Weergegeven kleur: Zwart/Wit
- Stijl: IM7567-010
Nike AeroSwift
Deze lichte top is gemaakt om te racen en houdt je droog tot aan de finish. Een soepele, comfortabele halslijn wordt gecombineerd met zweetafvoerend materiaal en perforaties voor optimale ventilatie.
Pluspunten
- Nike Dri-FIT ADV technologie houdt je koel en comfortabel door een combinatie van vochtafvoerend materiaal met geavanceerde technieken en eigenschappen.
- Strategisch geplaatste perforaties zorgen voor ventilatie.
- Aansluitende pasvorm zorgt voor een getailleerd gevoel.
Productgegevens
- Niet-reflecterende Swoosh logo's
- Ronde zoom
- 100% polyester
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Zwart/Wit
- Stijl: IM7567-010
Maat en pasvorm
- Zoals gedragen door Jada Foreman, atletiekster op de universiteit.
- Foreman is 1,73 m lang en draagt maat S.
- Aansluitende pasvorm: strak en op maat
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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Nike AeroSwift
Meer info
- Zoals gedragen door Jada Foreman, atletiekster op de universiteit.
- Foreman is 1,73 m lang en draagt maat S.