Gerecyclede materialen
Nike AeroSwift
Dri-FIT ADV Hardlooptop met korte mouwen voor heren
Dit product is gemaakt met minstens 75% gerecyclede polyestervezels
De AeroSwift collectie is gemaakt voor snelheid en is onze beste wedstrijdgear. Deze zweetafvoerende, speciale knit top is licht en ultraventilerend om je tot de finish koel te houden.
- Weergegeven kleur: Barely Green/Lapis
- Stijl: IH5045-394
Nike AeroSwift
De AeroSwift collectie is gemaakt voor snelheid en is onze beste wedstrijdgear. Deze zweetafvoerende, speciale knit top is licht en ultraventilerend om je tot de finish koel te houden.
Pluspunten
- Nike Dri-FIT ADV technologie houdt je koel en comfortabel door een combinatie van vochtafvoerend materiaal met geavanceerde technieken en eigenschappen.
- Speciaal ontwikkeld knit materiaal is licht en ventilerend.
- Gelijmde naden bij de schouders verminderen het volume voor een lichter gevoel.
- Swoosh logo's hebben een niet-reflecterende afwerking die niet op flitsfotografie reageert tijdens de race.
Productgegevens
- 100% polyester
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Barely Green/Lapis
- Stijl: IH5045-394
Maat en pasvorm
- Het model draagt maat M en is 1,92 m lang
- Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
Zo wordt het gemaakt
- Het gerecyclede polyester dat wordt gebruikt in Nike producten begint als gerecyclede plastic flessen. De flessen worden schoongemaakt, tot vlokken versnipperd en in pellets omgezet. Van die pellets wordt nieuw garen van hoge kwaliteit gesponnen dat we in onze producten gebruiken voor optimale performance en verminderde belasting van het milieu.
- Het recyclen van polyester leidt niet alleen tot minder restafval, maar er wordt bij dit proces ook tot 30% minder CO2 uitgestoten dan bij de productie van nieuw polyester. Nike haalt jaarlijks gemiddeld 1 miljard plastic flessen van stortplaatsen en waterwegen.
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Nike AeroSwift