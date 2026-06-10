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Nike AeroSwift Dri-FIT ADV hardloopsinglet voor heren - Zwart/Dark Smoke Grey/Bright Crimson

Nike AeroSwift

Dri-FIT ADV hardloopsinglet voor heren

€ 94,99
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Kom in de zone en race. Deze lichte singlet is ontworpen voor snelheid en voorzien van geavanceerde zweetafvoerende technologie die je droog en fris houdt tot over de finishlijn.


  • Weergegeven kleur: Zwart/Dark Smoke Grey/Bright Crimson
  • Stijl: IR4444-010

Nike AeroSwift

€ 94,99

Kom in de zone en race. Deze lichte singlet is ontworpen voor snelheid en voorzien van geavanceerde zweetafvoerende technologie die je droog en fris houdt tot over de finishlijn.

Pluspunten

  • Nike Dri-FIT ADV technologie houdt je koel en comfortabel door een combinatie van vochtafvoerend materiaal met geavanceerde technieken en eigenschappen.
  • Het lichte materiaal voelt ultrazacht aan en zorgt voor uitstekende ventilatie.

Productgegevens

  • 100% polyester
  • Kan in de wasmachine
  • Reflecterende designdetails
  • Niet bedoeld als persoonlijk beschermingsmiddel (PPE)
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Zwart/Dark Smoke Grey/Bright Crimson
  • Stijl: IR4444-010

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Beoordelingen (1)

5 sterren

  • Sehr schöne

    СлаваБ714521653

    Top Farbe ,M bestellt passt sehr gut und die Länge endlich länger als die vorherigen Modelle ,Preis ist sehr teuer….

Nike AeroSwift Dri-FIT ADV hardloopsinglet voor heren

Nike AeroSwift

€ 94,99

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