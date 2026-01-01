Gerecyclede materialen
Nike AeroSwift
Dri-FIT ADV hardloopsinglet voor heren
Deze singlet is gemaakt om te racen en houdt je koel tot aan de finish. Het lichte materiaal is voorzien van onze geavanceerde zweetafvoerende technologie en gerichte ventilatie voor betere ventilatie.
- Weergegeven kleur: Bright Spruce
- Stijl: IX1203-373
Nike AeroSwift
Deze singlet is gemaakt om te racen en houdt je koel tot aan de finish. Het lichte materiaal is voorzien van onze geavanceerde zweetafvoerende technologie en gerichte ventilatie voor betere ventilatie.
Pluspunten
- Nike Dri-FIT ADV-technologie houdt je koel en comfortabel door een combinatie van vochtafvoerend materiaal met geavanceerde technieken en eigenschappen.
- De gelijmde naden bij de armsgaten en kraag zorgen voor een glad gevoel.
Productgegevens
- 100% polyester
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Bright Spruce
- Stijl: IX1203-373
Maat en pasvorm
- Het model draagt maat M en is 1,83 m lang
- Aansluitende pasvorm: strak en op maat
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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Nike AeroSwift