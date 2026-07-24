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Nike AeroSwift Dri-FIT ADV hardloopsinglet voor heren - Citron Pulse/Lapis/Bright Crimson

Gerecyclede materialen

Nike AeroSwift

Dri-FIT ADV hardloopsinglet voor heren

€ 89,99
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Dit product is gemaakt met minstens 75% gerecyclede polyestervezels

Deze wedstrijdklare top is gemaakt voor snelheid en maakt gebruik van onze geavanceerde Dri-FIT technologie om je fris en gefocust te houden tot over de finishlijn. Licht, zweetafvoerend materiaal heeft strategisch geplaatste perforaties voor optimale ventilatie en verkoeling waar je dat het meest nodig hebt.


  • Weergegeven kleur: Citron Pulse/Lapis/Bright Crimson
  • Stijl: IU4522-848

Nike AeroSwift

€ 89,99

Deze wedstrijdklare top is gemaakt voor snelheid en maakt gebruik van onze geavanceerde Dri-FIT technologie om je fris en gefocust te houden tot over de finishlijn. Licht, zweetafvoerend materiaal heeft strategisch geplaatste perforaties voor optimale ventilatie en verkoeling waar je dat het meest nodig hebt.

Pluspunten

  • Nike Dri-FIT ADV tilt onze zweetafvoerende technologie naar een hoger niveau met geavanceerde koeling en ventilerende zones om je droog en comfortabel te houden.
  • Open gaatjes in het materiaal zorgen voor gerichte ventilatie waar je die het hardst nodig hebt.
  • Een smallere zoom in vergelijking met eerdere AeroSwift singlets biedt extra bedekking.
  • Gelijmde naden bij de armsgaten en kraag zorgen voor een meer aansluitend gevoel en zijn ontworpen om wrijving te voorkomen.

Productgegevens

  • 100% polyester
  • Kan in de wasmachine
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Citron Pulse/Lapis/Bright Crimson
  • Stijl: IU4522-848

Maat en pasvorm

    • Het model draagt maat L en is 1,85 m lang
    • Aansluitende pasvorm: strak en op maat
  • Maatwijzer

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Zo wordt het gemaakt

    • Het gerecyclede polyester dat wordt gebruikt in Nike producten begint als gerecyclede plastic flessen. De flessen worden schoongemaakt, tot vlokken versnipperd en in pellets omgezet. Van die pellets wordt nieuw garen van hoge kwaliteit gesponnen dat we in onze producten gebruiken voor optimale performance en verminderde belasting van het milieu.
    • Het recyclen van polyester leidt niet alleen tot minder restafval, maar er wordt bij dit proces ook tot 30% minder CO2 uitgestoten dan bij de productie van nieuw polyester. Nike haalt jaarlijks gemiddeld 1 miljard plastic flessen van stortplaatsen en waterwegen.

Beoordelingen (1)

5 sterren

  • A go to singlet

    AntronH658628692

    Had to size up like a mug. Usually go with large, but had to go with XL. Feels silky smooth and will def have people noticing.

Nike AeroSwift Dri-FIT ADV hardloopsinglet voor heren

Nike AeroSwift

€ 89,99

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