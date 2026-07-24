Nike AeroSwift Dri-FIT ADV hardloopsinglet voor heren

A go to singlet
AntronH658628692
Had to size up like a mug. Usually go with large, but had to go with XL. Feels silky smooth and will def have people noticing.
Gerecyclede materialen
Dit product is gemaakt met minstens 75% gerecyclede polyestervezels
Deze wedstrijdklare top is gemaakt voor snelheid en maakt gebruik van onze geavanceerde Dri-FIT technologie om je fris en gefocust te houden tot over de finishlijn. Licht, zweetafvoerend materiaal heeft strategisch geplaatste perforaties voor optimale ventilatie en verkoeling waar je dat het meest nodig hebt.
Nike AeroSwift
Deze wedstrijdklare top is gemaakt voor snelheid en maakt gebruik van onze geavanceerde Dri-FIT technologie om je fris en gefocust te houden tot over de finishlijn. Licht, zweetafvoerend materiaal heeft strategisch geplaatste perforaties voor optimale ventilatie en verkoeling waar je dat het meest nodig hebt.
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
5 sterren
A go to singlet
AntronH658628692
Had to size up like a mug. Usually go with large, but had to go with XL. Feels silky smooth and will def have people noticing.
Nike AeroSwift