Gerecyclede materialen
Nike AeroSwift
Dri-FIT ADV hardloopshorts met binnenbroekje voor dames (8 cm)
Dit product is gemaakt met minstens 75% gerecyclede polyestervezels
Deze lichte AeroSwift shorts is gemaakt voor topprestaties, gemaakt van koel, zweetafvoerend materiaal met ventilatiezones. We hebben de zoomopeningen bijgewerkt om je meer dekking te geven en tegelijkertijd vrijheid te bieden tijdens je langste tochten.
- Weergegeven kleur: Zwart/Wit/Wit
- Stijl: IF1421-010
Nike AeroSwift
Deze lichte AeroSwift shorts is gemaakt voor topprestaties, gemaakt van koel, zweetafvoerend materiaal met ventilatiezones. We hebben de zoomopeningen bijgewerkt om je meer dekking te geven en tegelijkertijd vrijheid te bieden tijdens je langste tochten.
Blijf koel
Nike Dri-FIT ADV tilt onze zweetafvoerende technologie naar een hoger niveau met geavanceerde koeling en ventilerende zones om je droog en comfortabel te houden. De geperforeerde delen en mesh aan de tailleband zorgen voor extra ventilatie.
Kilometers opslag
Twee steekzakken bieden ruimte voor kleine spullen zoals oordopjes of voedingszakjes, en de achterzak met rits is geschikt voor de meeste telefoons.
Productgegevens
- Swoosh logo's
- Elastische tailleband met trekkoord aan de binnenkant
- Body: 100% polyester. Tailleband: 89% polyester/11% elastaan. Slip: 86% polyester/14% elastaan.
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Zwart/Wit/Wit
- Stijl: IF1421-010
Maat en pasvorm
- Het model draagt maat S en is 1,70 m lang
- Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
Zo wordt het gemaakt
- Het gerecyclede polyester dat wordt gebruikt in Nike producten begint als gerecyclede plastic flessen. De flessen worden schoongemaakt, tot vlokken versnipperd en in pellets omgezet. Van die pellets wordt nieuw garen van hoge kwaliteit gesponnen dat we in onze producten gebruiken voor optimale performance en verminderde belasting van het milieu.
- Het recyclen van polyester leidt niet alleen tot minder restafval, maar er wordt bij dit proces ook tot 30% minder CO2 uitgestoten dan bij de productie van nieuw polyester. Nike haalt jaarlijks gemiddeld 1 miljard plastic flessen van stortplaatsen en waterwegen.
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Nike AeroSwift