Nike AeroSwift Dri-FIT ADV hardloopshorts met binnenbroekje voor dames (8 cm)

Nike AeroSwift

€ 79,99

Deze lichte AeroSwift shorts is gemaakt voor topprestaties, gemaakt van koel, zweetafvoerend materiaal met ventilatiezones. We hebben de zoomopeningen bijgewerkt om je meer dekking te geven en tegelijkertijd vrijheid te bieden tijdens je langste tochten.

Blijf koel

Nike Dri-FIT ADV tilt onze zweetafvoerende technologie naar een hoger niveau met geavanceerde koeling en ventilerende zones om je droog en comfortabel te houden. De geperforeerde delen en mesh aan de tailleband zorgen voor extra ventilatie.

Kilometers opslag

Twee steekzakken bieden ruimte voor kleine spullen zoals oordopjes of voedingszakjes, en de achterzak met rits is geschikt voor de meeste telefoons.