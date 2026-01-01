Gerecyclede materialen
Nike AeroSwift
Dri-FIT ADV hardloopshorts met binnenbroek voor heren (5 cm)
Dit product is gemaakt met minstens 75% gerecyclede polyestervezels
Kom in de zone en race. Deze lichte, geweven shorts is voorzien van geavanceerde zweetafvoerende technologie met ventilerende zones om je fris en gefocust te houden. In de twee slipzakken kun je kleine essentials opbergen, en de buitenste achterzak met rits biedt ruimte voor je telefoon.
- Weergegeven kleur: Zwart/Dark Smoke Grey/Bright Crimson
- Stijl: IR4445-010
Nike AeroSwift
Kom in de zone en race. Deze lichte, geweven shorts is voorzien van geavanceerde zweetafvoerende technologie met ventilerende zones om je fris en gefocust te houden. In de twee slipzakken kun je kleine essentials opbergen, en de buitenste achterzak met rits biedt ruimte voor je telefoon.
Pluspunten
- Nike Dri-FIT ADV technologie houdt je koel en comfortabel door een combinatie van vochtafvoerend materiaal met geavanceerde technieken en eigenschappen.
- Het geweven stretchmateriaal dat in vier richtingen rekt, beweegt met je mee in elke richting. De splitjes in de zoom geven je extra bewegingsvrijheid tijdens het hardlopen.
- De Flyvent tailleband combineert elastisch materiaal met mesh voor ventilatie en een aansluitende pasvorm.
- Het binnenbroekje biedt ondersteuning en bedekking.
Productgegevens
- Reflecterende designdetails
- Trekkoord
- Body: 88% polyester/12% elastaan. Elastiek: 73% nylon/27% elastaan. Voering: 89% polyester/11% elastaan.
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Niet bedoeld als persoonlijk beschermingsmiddel (PPE)
- Weergegeven kleur: Zwart/Dark Smoke Grey/Bright Crimson
- Stijl: IR4445-010
Maat en pasvorm
- Het model draagt maat M en is 1,78 m lang
- Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
Zo wordt het gemaakt
- Het gerecyclede polyester dat wordt gebruikt in Nike producten begint als gerecyclede plastic flessen. De flessen worden schoongemaakt, tot vlokken versnipperd en in pellets omgezet. Van die pellets wordt nieuw garen van hoge kwaliteit gesponnen dat we in onze producten gebruiken voor optimale performance en verminderde belasting van het milieu.
- Het recyclen van polyester leidt niet alleen tot minder restafval, maar er wordt bij dit proces ook tot 30% minder CO2 uitgestoten dan bij de productie van nieuw polyester. Nike haalt jaarlijks gemiddeld 1 miljard plastic flessen van stortplaatsen en waterwegen.
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Nike AeroSwift