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Nike AeroSwift Dri-FIT ADV hardloopshorts met binnenbroek voor heren (5 cm) - Barely Green/Lapis

Gerecyclede materialen

Nike AeroSwift

Dri-FIT ADV hardloopshorts met binnenbroek voor heren (5 cm)

€ 84,99
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Dit product is gemaakt met minstens 75% gerecyclede polyestervezels

Deze AeroSwift shorts is gemaakt om te racen en helpt je door de moeilijkste momenten zodat je op topniveau kunt sporten. Het lichte geweven materiaal voert zweet af, en de knit voering geeft de ondersteuning die je nodig hebt. In de vier zakken kun je gels, snacks en andere essentials voor de wedstrijd opbergen.


  • Weergegeven kleur: Barely Green/Lapis
  • Stijl: IH6937-394

Nike AeroSwift

€ 84,99

Deze AeroSwift shorts is gemaakt om te racen en helpt je door de moeilijkste momenten zodat je op topniveau kunt sporten. Het lichte geweven materiaal voert zweet af, en de knit voering geeft de ondersteuning die je nodig hebt. In de vier zakken kun je gels, snacks en andere essentials voor de wedstrijd opbergen.

Geavanceerde zweetafvoerende technologie

Nike Dri-FIT ADV tilt onze zweetafvoerende technologie naar een hoger niveau met geavanceerde koeling en ventilerende zones om je droog en comfortabel te houden.

Gemaakt om te bewegen

Het geweven stretchmateriaal dat in vier richtingen rekt, zorgt voor een comfortabel gevoel tijdens je run. Vernieuwde stiksels zitten lager op de zijnaden dan bij eerdere versies, voor extra bedekking. De Flyvent tailleband combineert elastisch materiaal met mesh voor ventilatie en een aansluitende pasvorm.

Gemaakt voor snelheid

De AeroSwift collectie is de beste wedstrijdgear van Nike. Deze kleding is gemaakt voor snelheid, met optimale performance en bedekking zodat je niet afgeleid raakt.

Productgegevens

  • Bovenmateriaal: 88% polyester, 12% elastaan. Elastiek: 73% nylon/27% elastaan. Voering: 89% polyester/11% elastaan
  • Kan in de wasmachine
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Barely Green/Lapis
  • Stijl: IH6937-394

Maat en pasvorm

    • Het model draagt maat M en is 1,79 m lang
    • Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
  • Maatwijzer

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Zo wordt het gemaakt

    • Het gerecyclede polyester dat wordt gebruikt in Nike producten begint als gerecyclede plastic flessen. De flessen worden schoongemaakt, tot vlokken versnipperd en in pellets omgezet. Van die pellets wordt nieuw garen van hoge kwaliteit gesponnen dat we in onze producten gebruiken voor optimale performance en verminderde belasting van het milieu.
    • Het recyclen van polyester leidt niet alleen tot minder restafval, maar er wordt bij dit proces ook tot 30% minder CO2 uitgestoten dan bij de productie van nieuw polyester. Nike haalt jaarlijks gemiddeld 1 miljard plastic flessen van stortplaatsen en waterwegen.

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    Nike AeroSwift Dri-FIT ADV hardloopshorts met binnenbroek voor heren (5 cm)

    Nike AeroSwift

    € 84,99

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