Nike AeroSwift Dri-FIT ADV hardloopshorts met binnenbroek voor heren (5 cm)

Nike AeroSwift

€ 84,99

Deze AeroSwift shorts is gemaakt om te racen en helpt je door de moeilijkste momenten zodat je op topniveau kunt sporten. Het lichte geweven materiaal voert zweet af, en de knit voering geeft de ondersteuning die je nodig hebt. In de vier zakken kun je gels, snacks en andere essentials voor de wedstrijd opbergen.

Geavanceerde zweetafvoerende technologie

Nike Dri-FIT ADV tilt onze zweetafvoerende technologie naar een hoger niveau met geavanceerde koeling en ventilerende zones om je droog en comfortabel te houden.

Gemaakt om te bewegen

Het geweven stretchmateriaal dat in vier richtingen rekt, zorgt voor een comfortabel gevoel tijdens je run. Vernieuwde stiksels zitten lager op de zijnaden dan bij eerdere versies, voor extra bedekking. De Flyvent tailleband combineert elastisch materiaal met mesh voor ventilatie en een aansluitende pasvorm.

Gemaakt voor snelheid

De AeroSwift collectie is de beste wedstrijdgear van Nike. Deze kleding is gemaakt voor snelheid, met optimale performance en bedekking zodat je niet afgeleid raakt.