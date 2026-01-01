Gerecyclede materialen
Nike AeroSwift
Dri-FIT ADV halflange hardlooplegging met binnenbroek voor heren
Dit product is gemaakt met minstens 75% gerecyclede polyestervezels
Deze AeroSwift legging met halflange lengte is gemaakt om te racen, met een ondersteunend binnenbroek en Nike Dri-FIT technologie die je droog en comfortabel houdt tot over de finishlijn.
- Weergegeven kleur: Zwart/Dark Smoke Grey/Bright Crimson
- Stijl: IR4446-010
Nike AeroSwift
Deze AeroSwift legging met halflange lengte is gemaakt om te racen, met een ondersteunend binnenbroek en Nike Dri-FIT technologie die je droog en comfortabel houdt tot over de finishlijn.
Pluspunten
- Het jacquard knit materiaal met Nike Dri-FIT ADV technologie houdt je droog en comfortabel.
- Flyvent tailleband met trekkoord zorgt voor licht comfort en een goede pasvorm.
- De AeroSwift collectie is gemaakt voor snelheid, voor optimale prestaties en bedekking zodat je niet afgeleid raakt.
Productgegevens
- Achterzak met rits
- Steekzak aan de zijkant
- Body: 83% polyester/17% elastaan. Binnenbroek: 89% polyester/11% elastaan
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Zwart/Dark Smoke Grey/Bright Crimson
- Stijl: IR4446-010
Maat en pasvorm
- Het model draagt maat M en is 1,88 m lang
- Strakke pasvorm: aansluitend en voorgevormd
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
Zo wordt het gemaakt
- Het gerecyclede polyester dat wordt gebruikt in Nike producten begint als gerecyclede plastic flessen. De flessen worden schoongemaakt, tot vlokken versnipperd en in pellets omgezet. Van die pellets wordt nieuw garen van hoge kwaliteit gesponnen dat we in onze producten gebruiken voor optimale performance en verminderde belasting van het milieu.
- Het recyclen van polyester leidt niet alleen tot minder restafval, maar er wordt bij dit proces ook tot 30% minder CO2 uitgestoten dan bij de productie van nieuw polyester. Nike haalt jaarlijks gemiddeld 1 miljard plastic flessen van stortplaatsen en waterwegen.
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Nike AeroSwift