ACG Zegama Trail trailrunningschoenen voor heren

Muy cómodas.
EnriqueC842528600
Son muy cómodas, vas como flotando, a la vez que se agarran muy bien por la suela que tienen, se ajustan muy bien al tobillo y los dedos están sueltos, no están atrapados, muy contento.
ACG Zegama Trail
Een vertrouwde trailschoen krijgt zijn verdiende plek binnen ACG. En hij komt met upgrades voor alle omstandigheden. De lichte en ultradempende ACG Zegama combineert stevige grip met extra ruimte voor je tenen, voor langdurig comfort en controle op ruig, onverhard terrein. Steile beklimmingen, scherpe haarspeldbochten en snelle afdalingen: de Zegama is gemaakt om het allemaal aan te kunnen. Jij ook?
De vernieuwde middenzool plaatst nog meer ultralicht ZoomX foam direct onder de voet voor maximale demping. Een laag Cushlon 3.0 foam biedt extra bescherming tegen impact, comfort en stabiliteit op oneffen trailondergronden.
De ruimere voorvoet en neus zijn speciaal gemaakt voor trailrunners en laten je voeten spreiden voor meer stabiliteit op moeilijk terrein.
Om vuil van het pad buiten te houden, heeft de vernieuwde enkelkraag elastisch materiaal dat nauw aansluit rond je hiel voor een pasvorm die precies om je voet sluit.
De vertrouwde Vibram® MegaGrip buitenzool met Traction Lug technologie zorgt voor ongeëvenaarde grip in uiteenlopende omstandigheden.
Het koele bovenwerk van mesh is licht en stevig en gemaakt om het zwaarste off-road terrein te weerstaan.
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
4.8 sterren
Muy cómodas.
EnriqueC842528600
Son muy cómodas, vas como flotando, a la vez que se agarran muy bien por la suela que tienen, se ajustan muy bien al tobillo y los dedos están sueltos, no están atrapados, muy contento.
Top!
Vasilis978105422
Απλά καταπληκτικό!! Άνετο,τέλεια πρόσφυση,πολύ καλή διαπνοή και δείχνει αρκετά γερό.
As comfy as they say.
NickyB180512201
I have the Zegama 1s and really like them. The Pegasus Trail is really my go-to. I’ve read a lot of great things about this Zegama ACG being the most comfortable trail shoe from Nike so decided to pick them up. Not disappointed at all! I was so impressed with how comfortable they actually are. This is initial impression, but man, I really love how they feel. Great color as well. I know I’ll end up getting another pair.
ACG Zegama Trail
Speciaal ontwikkeld voor
Terrein
Demping
Gewicht
Hoogteverschil tussen hak en teen
Gewicht
Ca. 338 gram (herenmaat 44)
Hoogteverschil tussen hak en teen
4 mm
Technologie
ZoomX foam, Cushlon 3.0 foam & Vibram® MegaGrip
Caleb Olson
ACG atleet, kampioen 2025 Western States 100