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ACG Zegama Trail trailrunningschoenen voor heren - Summit White/Phantom/Safety Orange/Zwart

ACG Zegama Trail

Trailrunningschoenen voor heren

€ 169,99
Summit White/Phantom/Safety Orange/Zwart
Cream II/Safety Orange/Light Orewood Brown
Zwart/Safety Orange/Anthracite/Summit White
Baltic Blue/Light Orewood Brown/Mink Brown/Phantom
Spruce Fog/Sea Glass/Zwart/Black Spruce
Light Crimson/Light Orewood Brown/Zwart/Zwart
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  • Weergegeven kleur: Summit White/Phantom/Safety Orange/Zwart
  • Stijl: HV8113-103

ACG Zegama Trail

€ 169,99

Een vertrouwde trailschoen krijgt zijn verdiende plek binnen ACG. En hij komt met upgrades voor alle omstandigheden. De lichte en ultradempende ACG Zegama combineert stevige grip met extra ruimte voor je tenen, voor langdurig comfort en controle op ruig, onverhard terrein. Steile beklimmingen, scherpe haarspeldbochten en snelle afdalingen: de Zegama is gemaakt om het allemaal aan te kunnen. Jij ook?

Gestackte demping

De vernieuwde middenzool plaatst nog meer ultralicht ZoomX foam direct onder de voet voor maximale demping. Een laag Cushlon 3.0 foam biedt extra bescherming tegen impact, comfort en stabiliteit op oneffen trailondergronden.

Bewegingsvrijheid

De ruimere voorvoet en neus zijn speciaal gemaakt voor trailrunners en laten je voeten spreiden voor meer stabiliteit op moeilijk terrein.

Verbeterde enkelboord

Om vuil van het pad buiten te houden, heeft de vernieuwde enkelkraag elastisch materiaal dat nauw aansluit rond je hiel voor een pasvorm die precies om je voet sluit.

Betrouwbare grip, ultieme controle

De vertrouwde Vibram® MegaGrip buitenzool met Traction Lug technologie zorgt voor ongeëvenaarde grip in uiteenlopende omstandigheden.

Meer pluspunten

Het koele bovenwerk van mesh is licht en stevig en gemaakt om het zwaarste off-road terrein te weerstaan.

Productgegevens

  • Gewicht: ca. 338 gram (herenmaat 44)
  • Hoogteverschil tussen hak en teen: 4 mm
  • Weergegeven kleur: Summit White/Phantom/Safety Orange/Zwart
  • Stijl: HV8113-103

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Beoordelingen (74)

4.8 sterren

  • Muy cómodas.

    EnriqueC842528600

    Son muy cómodas, vas como flotando, a la vez que se agarran muy bien por la suela que tienen, se ajustan muy bien al tobillo y los dedos están sueltos, no están atrapados, muy contento.

  • Top!

    Vasilis978105422

    Απλά καταπληκτικό!! Άνετο,τέλεια πρόσφυση,πολύ καλή διαπνοή και δείχνει αρκετά γερό.

  • As comfy as they say.

    NickyB180512201

    I have the Zegama 1s and really like them. The Pegasus Trail is really my go-to. I’ve read a lot of great things about this Zegama ACG being the most comfortable trail shoe from Nike so decided to pick them up. Not disappointed at all! I was so impressed with how comfortable they actually are. This is initial impression, but man, I really love how they feel. Great color as well. I know I’ll end up getting another pair.

ACG Zegama Trail trailrunningschoenen voor heren

ACG Zegama Trail

€ 169,99

Meedogenloos comfort. Zachte schoenen voor lastige trails.

Speciaal ontwikkeld voor

Trailrunning

Terrein

Zeer technisch

Demping

Maximaal

Gewicht

Ca. 338 gram (herenmaat 44)

Hoogteverschil tussen hak en teen

4 mm

Technische specificaties

Gewicht

Ca. 338 gram (herenmaat 44)

Hoogteverschil tussen hak en teen

4 mm

Technologie

ZoomX foam, Cushlon 3.0 foam & Vibram® MegaGrip

Features voor performance

  • Imposante demping

    De vernieuwde middenzool plaatst nog meer ultralicht ZoomX foam direct onder de voet voor maximale demping. Een laag Cushlon 3.0 foam biedt extra bescherming tegen impact, comfort en stabiliteit op oneffen trailondergronden.

  • Bewegingsvrijheid

    De ruimere voorvoet en neus zijn speciaal gemaakt voor trailrunners en laten je voeten spreiden voor meer stabiliteit op moeilijk terrein.

  • Verbeterde enkelboord

    Om vuil van het pad buiten te houden, heeft de vernieuwde enkelkraag elastisch materiaal dat nauw aansluit rond je hiel voor een pasvorm die precies om je voet sluit.

  • Betrouwbare grip, ultieme controle

    De vertrouwde Vibram® MegaGrip buitenzool met Traction Lug technologie zorgt voor ongeëvenaarde grip in uiteenlopende omstandigheden.

Caleb Olson

"De Nike ACG Zegama is het best voor echt ruig, rotsachtig terrein, waarbij je meer geeft om stabiliteit en comfort dan om alleen zo snel mogelijk te bewegen."

Caleb Olson

ACG atleet, kampioen 2025 Western States 100

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