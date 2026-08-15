 
afbeelding 1 van 8
Goede beoordeling
ACG Zegama Hike wandelschoenen voor dames - Platinum Violet/Barely Green/Silver Lilac/Platinum Violet

ACG Zegama Hike

Wandelschoenen voor dames

€ 179,99
Platinum Violet/Barely Green/Silver Lilac/Platinum Violet
Life Lime/Barely Volt/Smoke Grey/Dark Smoke Grey
Cream II/Light Orewood Brown/Cave Stone/Cream II
Selecteer maatMaatwijzer

Verander slopende beklimmingen in panoramische gelukzaligheid. De Zegama Hike is de vertrouwde trailgoeroe die je erheen brengt. De lichte, ultra gedempte tussenzool is uitgerust met technologie voor alle omstandigheden en wordt gecombineerd met stevige Vibram® MegaGrip tractienoppen om het comfort en de controle te maximaliseren. Het ruimvallende design en de bredere buitenzool bieden een stabiele basis om je te helpen ruig, wisselend terrein te trotseren.


  • Weergegeven kleur: Platinum Violet/Barely Green/Silver Lilac/Platinum Violet
  • Stijl: IO7855-002

ACG Zegama Hike

€ 179,99

DE MOUNTAIN G.O.A.T. VAN ACG HIKE.

Verander slopende beklimmingen in panoramische gelukzaligheid. De Zegama Hike is de vertrouwde trailgoeroe die je erheen brengt. De lichte, ultra gedempte tussenzool is uitgerust met technologie voor alle omstandigheden en wordt gecombineerd met stevige Vibram® MegaGrip tractienoppen om het comfort en de controle te maximaliseren. Het ruimvallende design en de bredere buitenzool bieden een stabiele basis om je te helpen ruig, wisselend terrein te trotseren.

Gestackte demping

De innovatieve middenzool plaatst ultralicht ZoomX foam direct onder de voet voor maximale demping. De laag steviger foam biedt extra bescherming tegen impact, comfort en stabiliteit op gekartelde, oneffen ondergronden.

Betrouwbare grip

De vertrouwde Vibram® MegaGrip buitenzool met Traction Lug technologie zorgt voor ongeëvenaarde grip in uiteenlopende omstandigheden.

Stabiele omsluiting

Of je nu het pad opgaat of afdaalt, het bandje bij de hak is ontworpen om je extra stevigheid te geven. De bredere buitenzool zorgt voor een stabiele basis terwijl je veranderend terrein doorkruist.

Gemaakt voor comfort

Naarmate je voet over langere afstanden uitzet, creëert de verlengde veteropening een pasvormsysteem waarmee je eenvoudig aanpassingen kunt doen, zodat je tijdens je wandeling comfortabel blijft.

Meer pluspunten

  • Het ventilerende bovenwerk van textiel is licht voor lange wandelingen en stevig genoeg voor moeilijk terrein.
  • De zachte, elastische enkelboord houdt vuil buiten.

Productgegevens

  • Lusjes bij de hak en tong
  • Damesmaat 39: 348 gram
  • Stackhoogte: 32 mm (hiel)/28 mm (voorvoet)
  • Offset/Hoogteverschil tussen hak en teen: 4 mm
  • Noppenhoogte: 5 mm
  • Weergegeven kleur: Platinum Violet/Barely Green/Silver Lilac/Platinum Violet
  • Stijl: IO7855-002

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Beoordelingen (26)

4.6 sterren

  • Mega

    AnkeN282648995

    Mega Schuh super bequem macht Spaß diesen Schuh zu tragen und sieht auch noch top aus

  • Marinaa44187fe7f7748e9b4fc980fefba294c

    Een hele goeie schoen , heel stevig en goede demping , wel een nadeel voor ACG te zijn.. zij niet waterdicht!

  • So comfy!

    Lauracd06ab4b88c04f7abd54d9471876e5a1

    Most comfortable hiking shoes I’ve ever worn!

ACG Zegama Hike wandelschoenen voor dames

ACG Zegama Hike

€ 179,99

Een lichte wandelschoen die rotsvast vertrouwen geeft. Gemaakt voor snelle trailrunners.

Speciaal ontwikkeld voor

Hiking

Terrein

Ruig

Demping

Maximaal

Gewicht

Ca. 348 gram (damesmaat 39)

Features voor performance

  • Licht en dempend

    De innovatieve middenzool plaatst ultralicht ZoomX foam direct onder de voet voor maximale demping. De laag steviger foam biedt extra bescherming tegen impact, comfort en stabiliteit op gekartelde, oneffen ondergronden.

  • Betrouwbare grip

    De vertrouwde Vibram® MegaGrip buitenzool met Traction Lug technologie zorgt voor ongeëvenaarde grip in uiteenlopende omstandigheden.

  • Stabiele omsluiting

    Of je nu het pad opgaat of afdaalt, het bandje bij de hak is ontworpen om je extra stevigheid te geven. De bredere buitenzool zorgt voor een stabiele basis terwijl je veranderend terrein doorkruist.

  • Gemaakt voor comfort

    Wanneer je voet bij langere afstanden uitzet, creëert de verlengde veteropening een pasvormsysteem dat je makkelijk kunt verstellen, zodat je tijdens je wandeling comfortabel blijft.

Maak de look af

Item 3 of 3