ACG Zegama Hike wandelschoenen voor dames

Mega
AnkeN282648995
Mega Schuh super bequem macht Spaß diesen Schuh zu tragen und sieht auch noch top aus
Verander slopende beklimmingen in panoramische gelukzaligheid. De Zegama Hike is de vertrouwde trailgoeroe die je erheen brengt. De lichte, ultra gedempte tussenzool is uitgerust met technologie voor alle omstandigheden en wordt gecombineerd met stevige Vibram® MegaGrip tractienoppen om het comfort en de controle te maximaliseren. Het ruimvallende design en de bredere buitenzool bieden een stabiele basis om je te helpen ruig, wisselend terrein te trotseren.
ACG Zegama Hike
DE MOUNTAIN G.O.A.T. VAN ACG HIKE.
Verander slopende beklimmingen in panoramische gelukzaligheid. De Zegama Hike is de vertrouwde trailgoeroe die je erheen brengt. De lichte, ultra gedempte tussenzool is uitgerust met technologie voor alle omstandigheden en wordt gecombineerd met stevige Vibram® MegaGrip tractienoppen om het comfort en de controle te maximaliseren. Het ruimvallende design en de bredere buitenzool bieden een stabiele basis om je te helpen ruig, wisselend terrein te trotseren.
De innovatieve middenzool plaatst ultralicht ZoomX foam direct onder de voet voor maximale demping. De laag steviger foam biedt extra bescherming tegen impact, comfort en stabiliteit op gekartelde, oneffen ondergronden.
De vertrouwde Vibram® MegaGrip buitenzool met Traction Lug technologie zorgt voor ongeëvenaarde grip in uiteenlopende omstandigheden.
Of je nu het pad opgaat of afdaalt, het bandje bij de hak is ontworpen om je extra stevigheid te geven. De bredere buitenzool zorgt voor een stabiele basis terwijl je veranderend terrein doorkruist.
Naarmate je voet over langere afstanden uitzet, creëert de verlengde veteropening een pasvormsysteem waarmee je eenvoudig aanpassingen kunt doen, zodat je tijdens je wandeling comfortabel blijft.
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
4.6 sterren
Mega
AnkeN282648995
Mega Schuh super bequem macht Spaß diesen Schuh zu tragen und sieht auch noch top aus
Marinaa44187fe7f7748e9b4fc980fefba294c
Een hele goeie schoen , heel stevig en goede demping , wel een nadeel voor ACG te zijn.. zij niet waterdicht!
So comfy!
Lauracd06ab4b88c04f7abd54d9471876e5a1
Most comfortable hiking shoes I’ve ever worn!
ACG Zegama Hike
Speciaal ontwikkeld voor
Terrein
Demping
Gewicht