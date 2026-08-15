ACG Zegama Hike wandelschoenen voor dames

ACG Zegama Hike

€ 179,99

DE MOUNTAIN G.O.A.T. VAN ACG HIKE.

Verander slopende beklimmingen in panoramische gelukzaligheid. De Zegama Hike is de vertrouwde trailgoeroe die je erheen brengt. De lichte, ultra gedempte tussenzool is uitgerust met technologie voor alle omstandigheden en wordt gecombineerd met stevige Vibram® MegaGrip tractienoppen om het comfort en de controle te maximaliseren. Het ruimvallende design en de bredere buitenzool bieden een stabiele basis om je te helpen ruig, wisselend terrein te trotseren.

Gestackte demping

De innovatieve middenzool plaatst ultralicht ZoomX foam direct onder de voet voor maximale demping. De laag steviger foam biedt extra bescherming tegen impact, comfort en stabiliteit op gekartelde, oneffen ondergronden.

Betrouwbare grip

De vertrouwde Vibram® MegaGrip buitenzool met Traction Lug technologie zorgt voor ongeëvenaarde grip in uiteenlopende omstandigheden.

Stabiele omsluiting

Of je nu het pad opgaat of afdaalt, het bandje bij de hak is ontworpen om je extra stevigheid te geven. De bredere buitenzool zorgt voor een stabiele basis terwijl je veranderend terrein doorkruist.

Gemaakt voor comfort

Naarmate je voet over langere afstanden uitzet, creëert de verlengde veteropening een pasvormsysteem waarmee je eenvoudig aanpassingen kunt doen, zodat je tijdens je wandeling comfortabel blijft.