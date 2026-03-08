ACG Wolf Lichen top met ronde hals

ACG
christiang775209896
This shirt is awesome looks so cool and is lightweight yet breathable waiting for more colors
Gerecyclede materialen
Dit product is gemaakt met minstens 75% gerecyclede polyestervezels
Op zoek naar iets dat licht en warm is? Je hebt het gevonden. Deze veelzijdige tussenlaag is ontworpen om over een basislaag of onder een jack te passen. Het luchtige Polartec® materiaal voelt ultrazacht aan en houdt je natuurlijke lichaamswarmte vast, terwijl vocht verdampt om je droog te houden.
ACG Wolf Lichen
Op zoek naar iets dat licht en warm is? Je hebt het gevonden. Deze veelzijdige tussenlaag is ontworpen om over een basislaag of onder een jack te passen. Het luchtige Polartec® materiaal voelt ultrazacht aan en houdt je natuurlijke lichaamswarmte vast, terwijl vocht verdampt om je droog te houden.
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
4.5 sterren
ACG
christiang775209896
This shirt is awesome looks so cool and is lightweight yet breathable waiting for more colors
First Impressions
Zixi375743726
Just got it today, they definitely weren’t lying about lightweight. First impressions it’s very comfortable and surprisingly warm for how lightweight it is. Aesthetically it is beautiful also. Comes with an acg branded washbag to protect it which is a nice touch. Excited to see how it performs over time. Only 4/5 as I haven’t tested it outdoors yet
ACG Wolf Lichen