triangle, start, resume, beginVideo
 
afbeelding 1 van 13
ACG Wolf Lichen top met ronde hals - Zwart/Anthracite/Cool Grey/Summit White

Gerecyclede materialen

ACG Wolf Lichen

Top met ronde hals

€ 149,99
Selecteer maatMaatwijzer

Dit product is gemaakt met minstens 75% gerecyclede polyestervezels

Op zoek naar iets dat licht en warm is? Je hebt het gevonden. Deze veelzijdige tussenlaag is ontworpen om over een basislaag of onder een jack te passen. Het luchtige Polartec® materiaal voelt ultrazacht aan en houdt je natuurlijke lichaamswarmte vast, terwijl vocht verdampt om je droog te houden.


  • Weergegeven kleur: Zwart/Anthracite/Cool Grey/Summit White
  • Stijl: IH1445-010

ACG Wolf Lichen

€ 149,99

Op zoek naar iets dat licht en warm is? Je hebt het gevonden. Deze veelzijdige tussenlaag is ontworpen om over een basislaag of onder een jack te passen. Het luchtige Polartec® materiaal voelt ultrazacht aan en houdt je natuurlijke lichaamswarmte vast, terwijl vocht verdampt om je droog te houden.

Productgegevens

  • 100% polyester
  • Ruimvallende pasvorm
  • Geborduurd Nike ACG logo, Polartec® en Nike Swoosh logo's
  • Duimgaten
  • Elastische boorden en zoom
  • Kan in de wasmachine
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Zwart/Anthracite/Cool Grey/Summit White
  • Stijl: IH1445-010

Maat en pasvorm

    • Het model draagt maat M en is 1,85 m lang
    • Het Big & Tall model draagt maat 2XL en is 1,92 m lang
    • Ruimvallende pasvorm: met een fijne, ruimvallende pasvorm
  • Maatwijzer

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Zo wordt het gemaakt

    • Het gerecyclede polyester dat wordt gebruikt in Nike producten begint als gerecyclede plastic flessen. De flessen worden schoongemaakt, tot vlokken versnipperd en in pellets omgezet. Van die pellets wordt nieuw garen van hoge kwaliteit gesponnen dat we in onze producten gebruiken voor optimale performance en verminderde belasting van het milieu.
    • Het recyclen van polyester leidt niet alleen tot minder restafval, maar er wordt bij dit proces ook tot 30% minder CO2 uitgestoten dan bij de productie van nieuw polyester. Nike haalt jaarlijks gemiddeld 1 miljard plastic flessen van stortplaatsen en waterwegen.

Beoordelingen (2)

4.5 sterren

  • ACG

    christiang775209896

    This shirt is awesome looks so cool and is lightweight yet breathable waiting for more colors

  • First Impressions

    Zixi375743726

    Just got it today, they definitely weren’t lying about lightweight. First impressions it’s very comfortable and surprisingly warm for how lightweight it is. Aesthetically it is beautiful also. Comes with an acg branded washbag to protect it which is a nice touch. Excited to see how it performs over time. Only 4/5 as I haven’t tested it outdoors yet

ACG Wolf Lichen top met ronde hals

ACG Wolf Lichen

€ 149,99

Maak de look af

Item 3 of 8