Gerecyclede materialen
ACG Wolf Grid
Therma-FIT wandelbroek voor heren
Wanneer de temperatuur daalt en je wandelgear doordrenkt raakt van het zweet, moet je een moeilijke beslissing nemen: doorgaan of terugkeren. Deze ACG Wolf Grid broek houdt je actief buiten. De ventilerende fleece met grid-back past zich aan veranderende omstandigheden aan. Het voert vocht af en slaat je lichaamswarmte op, zodat je warmer blijft met minder en meer kunt beleven.
- Weergegeven kleur: Zwart/Summit White
- Stijl: IM4231-010
ACG Wolf Grid
Wanneer de temperatuur daalt en je wandelgear doordrenkt raakt van het zweet, moet je een moeilijke beslissing nemen: doorgaan of terugkeren. Deze ACG Wolf Grid broek houdt je actief buiten. De ventilerende fleece met grid-back past zich aan veranderende omstandigheden aan. Het voert vocht af en slaat je lichaamswarmte op, zodat je warmer blijft met minder en meer kunt beleven.
Productgegevens
- Zakken met rits
- Elastische boorden
- Geborduurd ACG logo op de linkerdij
- 95% polyester/5% elastaan
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Zwart/Summit White
- Stijl: IM4231-010
Maat en pasvorm
- Het model draagt maat M en is 1,89 m lang
- Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
- 7/8-lengte: valt tot op de enkel
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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ACG Wolf Grid