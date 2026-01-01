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ACG Wolf Grid Therma-FIT herentop met halflange rits voor wandelen - Zwart/Summit White

Gerecyclede materialen

ACG Wolf Grid

Therma-FIT herentop met halflange rits voor wandelen

€ 89,99
Zwart/Summit White
Desert Pink/Light Crimson/Summit White
Light Orewood Brown/Cream II/Light Crimson/Summit White
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Wanneer de temperatuur daalt en je wandelgear doordrenkt raakt van het zweet, moet je een moeilijke beslissing nemen: doorgaan of terugkeren. De ACG Wolf Grid top is ontworpen om je actief te houden. De ventilerende fleece met grid-back past zich aan veranderende omstandigheden aan. Het voert vocht af en slaat je lichaamswarmte op, zodat je warmer blijft met minder en meer kunt beleven.


  • Weergegeven kleur: Zwart/Summit White
  • Stijl: IM4233-010

ACG Wolf Grid

€ 89,99

Wanneer de temperatuur daalt en je wandelgear doordrenkt raakt van het zweet, moet je een moeilijke beslissing nemen: doorgaan of terugkeren. De ACG Wolf Grid top is ontworpen om je actief te houden. De ventilerende fleece met grid-back past zich aan veranderende omstandigheden aan. Het voert vocht af en slaat je lichaamswarmte op, zodat je warmer blijft met minder en meer kunt beleven.

Productgegevens

  • Duimgaten
  • Verticale borstzak met rits
  • Geborduurd ACG logo links op de borst
  • 95% polyester/5% elastaan
  • Kan in de wasmachine
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Zwart/Summit White
  • Stijl: IM4233-010

Maat en pasvorm

    • Het model draagt maat M en is 1,78 m lang
    • Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
  • Maatwijzer

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

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    ACG Wolf Grid Therma-FIT herentop met halflange rits voor wandelen

    ACG Wolf Grid

    € 89,99

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