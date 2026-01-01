Nike ACG Vista Vert
Zonnebril
De Nike ACG Vista Vert is ontworpen voor de zwaarste trails ter wereld en combineert stevigheid in alle omstandigheden met precisie-optica die zijn gebouwd voor atleten die de grens opzoeken en eroverheen blijven gaan. Het volledig omlijste ontwerp versterkt de lens en voegt de extra veiligheid toe die nodig is wanneer het terrein onvoorspelbaar wordt, waardoor je vertrouwen krijgt door rotsen, wortels en plotselinge valpartijen. Hij is klaar voor alles wat de berg je te bieden heeft.
- Weergegeven kleur: Safety Orange/Vast Grey
- Stijl: IQ9346-819
Nike ACG Vista Vert
De Nike ACG Vista Vert is ontworpen voor de zwaarste trails ter wereld en combineert stevigheid in alle omstandigheden met precisie-optica die zijn gebouwd voor atleten die de grens opzoeken en eroverheen blijven gaan. Het volledig omlijste ontwerp versterkt de lens en voegt de extra veiligheid toe die nodig is wanneer het terrein onvoorspelbaar wordt, waardoor je vertrouwen krijgt door rotsen, wortels en plotselinge valpartijen. Hij is klaar voor alles wat de berg je te bieden heeft.
Voordelen
- Framemaat: 71 mm lensbreedte; 19 mm brugbreedte; 130 mm pootlengte
- Nike Max Optics met antireflecterende coating helpt lichtreflectie te verminderen en zorgt voor nauwkeurig zicht vanuit elke hoek.
- De gebogen 6-base glazen bieden medium bescherming met gemiddelde lichtblokkering aan de zijkanten.
- Verstelbaar, TPE rubberen neuskussentje en pootjes zorgen voor een betere grip en tractie, zelfs in natte omstandigheden.
Productgegevens
- Meerdere bevestigingspunten voor bandjes.
- Het ingespoten materiaal van het montuur bestaat uit minstens 40% castorolie.
- 100% UVA-/UVB-bescherming.
- Weergegeven kleur: Safety Orange/Vast Grey
- Stijl: IQ9346-819
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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Nike ACG Vista Vert