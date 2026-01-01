Nike ACG Vista Peak
Zonnebril
De Nike ACG Vista Peak is gebouwd om het ruigste terrein ter wereld aan te kunnen en combineert stevigheid in alle omstandigheden met precisie-optica voor atleten die verder gaan dan verwacht. Het lichte montuur met halve rand houdt je zichtlijn volledig open, zodat je wortels, richels en de veranderende contouren van het pad kunt oppikken zonder een slag te missen. Hij is klaar voor alles wat de berg je te bieden heeft.
- Weergegeven kleur: Safety Orange/Vast Grey
- Stijl: IQ9341-819
Nike ACG Vista Peak
De Nike ACG Vista Peak is gebouwd om het ruigste terrein ter wereld aan te kunnen en combineert stevigheid in alle omstandigheden met precisie-optica voor atleten die verder gaan dan verwacht. Het lichte montuur met halve rand houdt je zichtlijn volledig open, zodat je wortels, richels en de veranderende contouren van het pad kunt oppikken zonder een slag te missen. Hij is klaar voor alles wat de berg je te bieden heeft.
Voordelen
- Framemaat: 71 mm lensbreedte; 19 mm brugbreedte; 130 mm pootlengte
- Nike Max Optics met antireflecterende coating helpt lichtreflectie te verminderen en zorgt voor nauwkeurig zicht vanuit elke hoek.
- De gebogen 6-base glazen bieden medium bescherming met gemiddelde lichtblokkering aan de zijkanten.
- Verstelbaar, TPE rubberen neuskussentje en pootjes zorgen voor een betere grip en tractie, zelfs in natte omstandigheden.
Productgegevens
- Meerdere bevestigingspunten voor bandjes.
- Het ingespoten materiaal van het montuur bestaat uit minstens 40% castorolie.
- 100% UVA-/UVB-bescherming.
- Weergegeven kleur: Safety Orange/Vast Grey
- Stijl: IQ9341-819
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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Nike ACG Vista Peak