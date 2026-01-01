Nike ACG Vista Peak Terrain Tint zonnebril

De Nike ACG Vista Peak is gebouwd om het ruigste terrein ter wereld aan te kunnen en combineert stevigheid in alle omstandigheden met precisie-optica voor atleten die verder gaan dan verwacht. Het lichte montuur met halve rand houdt je zichtlijn volledig open, zodat je wortels, richels en de veranderende contouren van het pad kunt oppikken zonder een slag te missen. Hij is klaar voor alles wat de berg je te bieden heeft.

Weergegeven kleur: Photon Dust/Grey Fog

Stijl: IQ9340-012