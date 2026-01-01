Nike ACG Vista Peak
Terrain Tint zonnebril
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Dit product is momenteel niet beschikbaar
De Nike ACG Vista Peak is gebouwd om het ruigste terrein ter wereld aan te kunnen en combineert stevigheid in alle omstandigheden met precisie-optica voor atleten die verder gaan dan verwacht. Het lichte montuur met halve rand houdt je zichtlijn volledig open, zodat je wortels, richels en de veranderende contouren van het pad kunt oppikken zonder een slag te missen. Hij is klaar voor alles wat de berg je te bieden heeft.
- Weergegeven kleur: Photon Dust/Grey Fog
- Stijl: IQ9340-012
Nike ACG Vista Peak
De Nike ACG Vista Peak is gebouwd om het ruigste terrein ter wereld aan te kunnen en combineert stevigheid in alle omstandigheden met precisie-optica voor atleten die verder gaan dan verwacht. Het lichte montuur met halve rand houdt je zichtlijn volledig open, zodat je wortels, richels en de veranderende contouren van het pad kunt oppikken zonder een slag te missen. Hij is klaar voor alles wat de berg je te bieden heeft.
Voordelen
- Framemaat: 71 mm lensbreedte; 19 mm brugbreedte; 130 mm pootlengte
- Nike Terrain Tint verhoogt het contrast en verbetert schaduwen om elk detail in het pad voor je te onthullen.
- Nike Max Optics Pro vermindert lichtreflecties en biedt nauwkeurig zicht met hydro-oleofobe coatings om water en olie af te stoten voor een duidelijker zicht op wat er te gebeuren staat.
- De gebogen 6-base glazen bieden medium bescherming met gemiddelde lichtblokkering aan de zijkanten.
- Verstelbaar, TPE rubberen neuskussentje en pootjes zorgen voor een betere grip en tractie, zelfs in natte omstandigheden.
Productgegevens
- Meerdere bevestigingspunten voor bandjes.
- Het ingespoten materiaal van het montuur bestaat uit minstens 40% castorolie.
- 100% UVA-/UVB-bescherming.
- Weergegeven kleur: Photon Dust/Grey Fog
- Stijl: IQ9340-012
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Nike ACG Vista Peak