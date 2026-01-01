Nike ACG Utility bodywarmer voor kids

Gerecyclede materialen
Nike ACG
Bodywarmer voor kids
Klaar voor avontuur? Laat het kompas op je ritslipje de weg wijzen. Verzamel steentjes in een van je vele zakken en neem een waterzak mee in het grote achterzakje. Als je dit vest niet meer draagt, vouw je het op in zijn eigen zak voor eenvoudig opbergen. Dus waar wacht je nog op? Ga op avontuur!
- Weergegeven kleur: Grey Fog/College Grey/College Grey/Summit White
- Stijl: IF8294-097
Nike ACG
Klaar voor avontuur? Laat het kompas op je ritslipje de weg wijzen. Verzamel steentjes in een van je vele zakken en neem een waterzak mee in het grote achterzakje. Als je dit vest niet meer draagt, vouw je het op in zijn eigen zak voor eenvoudig opbergen. Dus waar wacht je nog op? Ga op avontuur!
De weg uitstippelen
Deze rits met twee lipjes heeft iets extra speciaals: het kompas op het bovenste ritslipje helpt je de weg naar het noorden te vinden.
Opvouwbaar design
Behoefte aan een laagje minder? Deze hele bodywarmer past in zijn eigen zak, zodat je hem eenvoudig kunt opbergen. Als je hem opbergt, kun je hem met de gesp en lus aan je rugzak vastklikken, zodat je je handen vrij hebt.
Productgegevens
- Klittenbandsluiting op zak
- Zak met rits
- Geborduurd ACG-logo en Swoosh logo
- Body: 100% nylon. Mesh: 100% polyester.
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Grey Fog/College Grey/College Grey/Summit White
- Stijl: IF8294-097
Maat en pasvorm
- Het mannelijke model draagt maat M en is 1,55 m lang
- Het vrouwelijke model draagt maat M en is 1,50 m lang
- Ruimvallende pasvorm: met een fijne, ruimvallende pasvorm
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
Zo wordt het gemaakt
- Het gerecyclede nylon in Nike producten begint als verschillende materialen, waaronder gerecycled tapijt en gebruikte visnetten. Het nylonmateriaal wordt schoongemaakt, gesorteerd en omgevormd tot vlokken en ondergaan vervolgens chemische of mechanische recyclingprocessen om nieuw, gerecycled garen van nylon te maken.
- Kledingstukken die gebruikmaken van materialen van gerecycled nylon verminderen de CO2-uitstoot met tot wel 50% in vergelijking met nieuw nylon.
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Nike ACG