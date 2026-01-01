Nike ACG Utility bodywarmer voor kids

Nike ACG

€ 69,99

Klaar voor avontuur? Laat het kompas op je ritslipje de weg wijzen. Verzamel steentjes in een van je vele zakken en neem een waterzak mee in het grote achterzakje. Als je dit vest niet meer draagt, vouw je het op in zijn eigen zak voor eenvoudig opbergen. Dus waar wacht je nog op? Ga op avontuur!

De weg uitstippelen

Deze rits met twee lipjes heeft iets extra speciaals: het kompas op het bovenste ritslipje helpt je de weg naar het noorden te vinden.

Opvouwbaar design

Behoefte aan een laagje minder? Deze hele bodywarmer past in zijn eigen zak, zodat je hem eenvoudig kunt opbergen. Als je hem opbergt, kun je hem met de gesp en lus aan je rugzak vastklikken, zodat je je handen vrij hebt.