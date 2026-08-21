Nike ACG Ultrafly Trail trailracingschoenen

Nike ACG Ultrafly Trail

€ 249,99

Ultralicht foam en verbeterde grip zorgen voor snelheid op de trail.

De Ultrafly Trail verfijnt wat je zo fijn vond aan het origineel, zodat je tot het uiterste kunt gaan. Het veerkrachtige ZoomX foam is responsiever en de carbonplaat over de hele lengte is zachter voor een soepele ervaring. De buitenzool is lichter en behoudt onvoorstelbaar veel grip terwijl jij de kilometers maar blijft afleggen.

ZoomX foam

De ultraresponsieve ZoomX middenzool van foam levert de hoogste energieteruggave van Nike met een stabiel gevoel voor de trail. Het foam is 'unwrapped' in de hak voor nog betere responsiviteit.

Ventilerend bovenwerk van mesh

Maak je geen zorgen over plassen of beken - het bovenwerk is gemaakt voor waterafvoer. Het is ook licht, stevig en ventilerend.

Meer flexibiliteit

Pak technisch terrein aan met de carbonplaat over de hele lengte. We hebben de stijfheid verminderd in vergelijking met de originele Ultrafly voor betere controle op de trails.

Verbeterde grip

Ga ervoor met de Vibram® Megagrip buitenzool. Deze is ontworpen om je stevigheid en verbeterde grip op nat terrein te geven.