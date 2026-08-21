Nike ACG Ultrafly Trail trailracingschoenen

brilliant
GauriD468641112
brilliant! not worn yet. but they have a potential to be my favorite pair.
Nike ACG Ultrafly Trail
Ultralicht foam en verbeterde grip zorgen voor snelheid op de trail.
De Ultrafly Trail verfijnt wat je zo fijn vond aan het origineel, zodat je tot het uiterste kunt gaan. Het veerkrachtige ZoomX foam is responsiever en de carbonplaat over de hele lengte is zachter voor een soepele ervaring. De buitenzool is lichter en behoudt onvoorstelbaar veel grip terwijl jij de kilometers maar blijft afleggen.
De ultraresponsieve ZoomX middenzool van foam levert de hoogste energieteruggave van Nike met een stabiel gevoel voor de trail. Het foam is 'unwrapped' in de hak voor nog betere responsiviteit.
Maak je geen zorgen over plassen of beken - het bovenwerk is gemaakt voor waterafvoer. Het is ook licht, stevig en ventilerend.
Pak technisch terrein aan met de carbonplaat over de hele lengte. We hebben de stijfheid verminderd in vergelijking met de originele Ultrafly voor betere controle op de trails.
Ga ervoor met de Vibram® Megagrip buitenzool. Deze is ontworpen om je stevigheid en verbeterde grip op nat terrein te geven.
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
4.7 sterren
brilliant
GauriD468641112
brilliant! not worn yet. but they have a potential to be my favorite pair.
Awesome Pair
n2nie
Amazing pair of shoes. I’m a frequent runner on the road and trail (light to mild terrain). Very stable on the heel and very light. The shoes have energy return and you can feel it. It wants you to go faster. I have put in 30 miles and it feels great. Will buy another pair.
The best!
RuNaP313470693
The ACG Ultrafly performs exceptionally well off‑road. Great traction, durable materials, and a secure fit make them ideal for fast, confident runs on mixed terrain.
Nike ACG Ultrafly Trail
Speciaal ontwikkeld voor
Terrein
Demping
Gewicht
Hoogteverschil tussen hak en teen
Gewicht
287 gram (herenmaat 44)
Hoogteverschil tussen hak en teen
8,5 mm
Technologie
ZoomX foam, Flyplate van koolstofvezel en Vibram® Megagrip
Caleb Olson
Winnaar Western States 2025