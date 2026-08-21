 
afbeelding 1 van 8
Goede beoordeling
Nike ACG Ultrafly Trail trailracingschoenen - Zwart/Photon Dust/Photon Dust

Nike ACG Ultrafly Trail

Trailracingschoenen

€ 249,99
Zwart/Photon Dust/Photon Dust
Hyper Crimson/Total Orange/Vivid Purple/Wit
Volt Tint/Steam/Sea Glass/Burgundy Ash
Baltic Blue/Court Blue
Light Crimson/Summit White/Summit White/Pure Platinum
Spruce Fog/Sea Glass/Black Spruce
Sail/Wit/Safety Orange/Zwart
Selecteer maatMaatwijzer
  • Weergegeven kleur: Zwart/Photon Dust/Photon Dust
  • Stijl: HF5668-001

Nike ACG Ultrafly Trail

€ 249,99

Ultralicht foam en verbeterde grip zorgen voor snelheid op de trail.

De Ultrafly Trail verfijnt wat je zo fijn vond aan het origineel, zodat je tot het uiterste kunt gaan. Het veerkrachtige ZoomX foam is responsiever en de carbonplaat over de hele lengte is zachter voor een soepele ervaring. De buitenzool is lichter en behoudt onvoorstelbaar veel grip terwijl jij de kilometers maar blijft afleggen.

ZoomX foam

De ultraresponsieve ZoomX middenzool van foam levert de hoogste energieteruggave van Nike met een stabiel gevoel voor de trail. Het foam is 'unwrapped' in de hak voor nog betere responsiviteit.

Ventilerend bovenwerk van mesh

Maak je geen zorgen over plassen of beken - het bovenwerk is gemaakt voor waterafvoer. Het is ook licht, stevig en ventilerend.

Meer flexibiliteit

Pak technisch terrein aan met de carbonplaat over de hele lengte. We hebben de stijfheid verminderd in vergelijking met de originele Ultrafly voor betere controle op de trails.

Verbeterde grip

Ga ervoor met de Vibram® Megagrip buitenzool. Deze is ontworpen om je stevigheid en verbeterde grip op nat terrein te geven.

Productgegevens

  • Gewicht: ca. 287 gram (herenmaat 44)
  • Hoogteverschil tussen hak en teen: 8,5 mm
  • Weergegeven kleur: Zwart/Photon Dust/Photon Dust
  • Stijl: HF5668-001

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Beoordelingen (42)

4.7 sterren

  • brilliant

    GauriD468641112

    brilliant! not worn yet. but they have a potential to be my favorite pair.

  • Awesome Pair

    n2nie

    Amazing pair of shoes. I’m a frequent runner on the road and trail (light to mild terrain). Very stable on the heel and very light. The shoes have energy return and you can feel it. It wants you to go faster. I have put in 30 miles and it feels great. Will buy another pair.

  • The best!

    RuNaP313470693

    The ACG Ultrafly performs exceptionally well off‑road. Great traction, durable materials, and a secure fit make them ideal for fast, confident runs on mixed terrain.

Nike ACG Ultrafly Trail trailracingschoenen

Nike ACG Ultrafly Trail

€ 249,99

Licht, snel, grip en energieteruggave in alle omstandigheden

Speciaal ontwikkeld voor

Trailrunning en wedstrijden

Terrein

Gematigd tot zeer technisch

Demping

Responsief

Gewicht

Ca. 287 gram (herenmaat 44)

Hoogteverschil tussen hak en teen

8,5 mm

Technische specificaties

Gewicht

287 gram (herenmaat 44)

Hoogteverschil tussen hak en teen

8,5 mm

Technologie

ZoomX foam, Flyplate van koolstofvezel en Vibram® Megagrip

Wat is er nieuw?

    • Onze nieuwste editie ZoomX foam is stevig, zacht en responsief, en is speciaal gemaakt voor trailrunning.
    • De carbonplaat over de hele lengte is minder stijf dan die van de oorspronkelijke Ultrafly.
    • De Vibram® Megagrip buitenzool is lichter en biedt uitzonderlijke grip op de trail. De strategisch geplaatste segmenten zorgen voor extra grip als je bergopwaarts of bergafwaarts gaat tijdens je run.

Features voor performance

  • ZoomX foam

    De ultraresponsieve ZoomX middenzool van foam levert de hoogste energieteruggave van Nike met een stabiel gevoel voor de trail.

  • Ventilerend bovenwerk van mesh

    Maak je geen zorgen over plassen of beken - het bovenwerk is gemaakt voor waterafvoer. Het is ook licht, stevig en ventilerend.

  • Meer flexibiliteit

    Pak technisch terrein aan met de carbonplaat over de hele lengte. We hebben de stijfheid verminderd in vergelijking met de originele Ultrafly voor betere controle op de trails.

  • Verbeterde grip

    Ga ervoor met de Vibram® Megagrip buitenzool. Deze is ontworpen om je stevigheid en verbeterde grip op nat terrein te geven.

hero
Caleb Olson

"Dit is mijn favoriete hardloopschoen, waarmee ik een paar van mijn grootste wedstrijden heb gewonnen."

Caleb Olson

Winnaar Western States 2025

Maak de look af