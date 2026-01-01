Gerecyclede materialen
ACG 'Tuff Fleece'
Sweatshirt met ronde hals voor dames
Koud buiten? Ga voor een laagje van licht Tuff Fleece. Dit sweatshirt is gemaakt van zware fleece van sweatstof en voelt zacht en gestructureerd aan. We hebben Dri-FIT technologie toegevoegd voor dagen waarop je een laagje ventilerende warmte nodig hebt.
- Weergegeven kleur: Dark Smoke Grey/Wit
- Stijl: IU8168-070
ACG 'Tuff Fleece'
Koud buiten? Ga voor een laagje van licht Tuff Fleece. Dit sweatshirt is gemaakt van zware fleece van sweatstof en voelt zacht en gestructureerd aan. We hebben Dri-FIT technologie toegevoegd voor dagen waarop je een laagje ventilerende warmte nodig hebt.
Pluspunten
- Nike Dri-FIT technologie voert zweet weg van de huid voor snellere verdamping, zodat je droog en comfortabel blijft.
- Ruime pasvorm bij de schouders en body, zodat je hem gemakkelijk over een basislaag kunt dragen.
Productgegevens
- 75% katoen/25% polyester
- Geribde kraag, boorden en zoom
- Ophanglusje
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Dark Smoke Grey/Wit
- Stijl: IU8168-070
Maat en pasvorm
- Het model draagt maat S en is 1,75 m lang
- Ruimvallende pasvorm: met een fijne, ruimvallende pasvorm
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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ACG 'Tuff Fleece'