ACG Tuff Fleece Dri-FIT sweatshirt met ronde hals voor heren

Gerecyclede materialen
ACG Tuff fleece
Sweatshirt met ronde hals en Dri-FIT voor heren
Koud buiten? Ga voor een laagje van licht Tuff Fleece. Dit sweatshirt is gemaakt van ongeborstelde fleece van sweatstof en voelt zacht en gestructureerd aan. We hebben Dri-FIT technologie toegevoegd om zweet af te voeren voor een laagje ventilerende warmte.
- Weergegeven kleur: Safety Orange/Wit
- Stijl: IU8162-819
ACG Tuff fleece
Koud buiten? Ga voor een laagje van licht Tuff Fleece. Dit sweatshirt is gemaakt van ongeborstelde fleece van sweatstof en voelt zacht en gestructureerd aan. We hebben Dri-FIT technologie toegevoegd om zweet af te voeren voor een laagje ventilerende warmte.
Pluspunten
- Nike Dri-FIT technologie voert zweet weg van de huid voor snellere verdamping, zodat je droog en comfortabel blijft.
- Ruime pasvorm bij de schouders en body, zodat je hem gemakkelijk over een basislaag kunt dragen.
Productgegevens
- 75% katoen/25% polyester
- Geribde boorden, kraag en zoom
- Ophanglusje
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Safety Orange/Wit
- Stijl: IU8162-819
Maat en pasvorm
- Het model draagt maat M en is 1,88 m lang
- Ruimvallende pasvorm: met een fijne, ruimvallende pasvorm
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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ACG Tuff fleece