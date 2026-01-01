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ACG Tuff Fleece Dri-FIT sweatshirt met ronde hals voor heren - Safety Orange/Wit

Gerecyclede materialen

ACG Tuff fleece

Sweatshirt met ronde hals en Dri-FIT voor heren

€ 114,99
Safety Orange/Wit
Summit White/Zwart
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Koud buiten? Ga voor een laagje van licht Tuff Fleece. Dit sweatshirt is gemaakt van ongeborstelde fleece van sweatstof en voelt zacht en gestructureerd aan. We hebben Dri-FIT technologie toegevoegd om zweet af te voeren voor een laagje ventilerende warmte.


  • Weergegeven kleur: Safety Orange/Wit
  • Stijl: IU8162-819

ACG Tuff fleece

€ 114,99

Koud buiten? Ga voor een laagje van licht Tuff Fleece. Dit sweatshirt is gemaakt van ongeborstelde fleece van sweatstof en voelt zacht en gestructureerd aan. We hebben Dri-FIT technologie toegevoegd om zweet af te voeren voor een laagje ventilerende warmte.

Pluspunten

  • Nike Dri-FIT technologie voert zweet weg van de huid voor snellere verdamping, zodat je droog en comfortabel blijft.
  • Ruime pasvorm bij de schouders en body, zodat je hem gemakkelijk over een basislaag kunt dragen.

Productgegevens

  • 75% katoen/25% polyester
  • Geribde boorden, kraag en zoom
  • Ophanglusje
  • Kan in de wasmachine
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Safety Orange/Wit
  • Stijl: IU8162-819

Maat en pasvorm

    • Het model draagt maat M en is 1,88 m lang
    • Ruimvallende pasvorm: met een fijne, ruimvallende pasvorm
  • Maatwijzer

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

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    ACG Tuff Fleece Dri-FIT sweatshirt met ronde hals voor heren

    ACG Tuff fleece

    € 114,99

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