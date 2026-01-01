ACG Trailwind Dri-FIT ADV damesshorts

Gerecyclede materialen
ACG Trailwind
Dri-FIT ADV shorts voor dames
Op het eerste gezicht zien deze gestroomlijnde shorts er misschien eenvoudig uit. Maar als je goed kijkt, zie je dat die acht zakken heeft en rekbaar geweven materiaal dat koel en ventilerend aanvoelt tijdens de hele tocht.
- Weergegeven kleur: Light Army/Wit
- Stijl: IU8158-320
ACG Trailwind
Op het eerste gezicht zien deze gestroomlijnde shorts er misschien eenvoudig uit. Maar als je goed kijkt, zie je dat die acht zakken heeft en rekbaar geweven materiaal dat koel en ventilerend aanvoelt tijdens de hele tocht.
Geavanceerde technologie
Nike Dri-FIT ADV-technologie houdt je koel en comfortabel door een combinatie van vochtafvoerend materiaal met geavanceerde technieken en eigenschappen.
Zakken in overvloed
Zes steekzakken op de tailleband en twee op de binnenbroek. Dat betekent dat je voldoende opbergruimte hebt voor gels, zouttabletten en andere kleine essentials voor op de trail.
Aansluitende pasvorm
Dankzij een elastische tailleband met trekkoord kun je de pasvorm naar wens aanpassen. Zijsplitten zorgen voor volledige bewegingsvrijheid.
Productgegevens
- Body: 100% polyester. Tailleband: 78% polyester/22% elastaan. Mesh: 82% polyester/18% elastaan. Voering: 92% polyester/8% elastaan.
- Elastische zoom op het binnenbroekje
- Elastische tailleband met trekkoord aan de binnenkant
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Light Army/Wit
- Stijl: IU8158-320
Maat en pasvorm
- Het model draagt maat S en is 1,73 m lang
- Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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ACG Trailwind