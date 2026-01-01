ACG Trailwind Dri-FIT ADV damesshorts

ACG Trailwind

€ 84,99

Op het eerste gezicht zien deze gestroomlijnde shorts er misschien eenvoudig uit. Maar als je goed kijkt, zie je dat die acht zakken heeft en rekbaar geweven materiaal dat koel en ventilerend aanvoelt tijdens de hele tocht.

Geavanceerde technologie

Nike Dri-FIT ADV-technologie houdt je koel en comfortabel door een combinatie van vochtafvoerend materiaal met geavanceerde technieken en eigenschappen.

Zakken in overvloed

Zes steekzakken op de tailleband en twee op de binnenbroek. Dat betekent dat je voldoende opbergruimte hebt voor gels, zouttabletten en andere kleine essentials voor op de trail.

Aansluitende pasvorm

Dankzij een elastische tailleband met trekkoord kun je de pasvorm naar wens aanpassen. Zijsplitten zorgen voor volledige bewegingsvrijheid.