Nike ACG Trailrunningjack voor heren

Nike ACG

€ 119,99

Duurzaam, waterafstotend en UV-bestendig? Ja, graag. Dit ripstop jack is ontworpen om je te beschermen tegen zon of lichte regen. En als je de laag wilt uitdoen, kun je het in zijn eigen zak opbergen voor compacte opslag.

Opvouwbaar design

Als je deze regenklaar jas niet meer nodig hebt, berg je hem compact op in de borstzak met rits.

Aanpasbare details

Dankzij het elastische trekkoord in de capuchon kun je de bedekking aanpassen.