Gerecyclede materialen
Nike ACG
Trailrunningjack voor heren
Duurzaam, waterafstotend en UV-bestendig? Ja, graag. Dit ripstop jack is ontworpen om je te beschermen tegen zon of lichte regen. En als je de laag wilt uitdoen, kun je het in zijn eigen zak opbergen voor compacte opslag.
- Weergegeven kleur: College Grey/Zwart/Mean Green/Summit White
- Stijl: IF2171-009
Nike ACG
Duurzaam, waterafstotend en UV-bestendig? Ja, graag. Dit ripstop jack is ontworpen om je te beschermen tegen zon of lichte regen. En als je de laag wilt uitdoen, kun je het in zijn eigen zak opbergen voor compacte opslag.
Opvouwbaar design
Als je deze regenklaar jas niet meer nodig hebt, berg je hem compact op in de borstzak met rits.
Aanpasbare details
Dankzij het elastische trekkoord in de capuchon kun je de bedekking aanpassen.
Productgegevens
- 100% nylon
- Nike ACG logo's en Nike Swoosh logo's met reflecterend design
- Niet bedoeld als persoonlijk beschermingsmiddel (PPE)
- Dit product biedt UVA- en UVB-bescherming tegen de zon, maar alleen op plaatsen die door het kledingstuk worden bedekt. Gebruik van goede zonnebrandcrème wordt aangeraden om blootgestelde huid te beschermen.
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: College Grey/Zwart/Mean Green/Summit White
- Stijl: IF2171-009
Maat en pasvorm
- Het model draagt maat M en is 1,88 m lang
- Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
Zo wordt het gemaakt
- Het gerecyclede nylon in Nike producten begint als verschillende materialen, waaronder gerecycled tapijt en gebruikte visnetten. Het nylonmateriaal wordt schoongemaakt, gesorteerd en omgevormd tot vlokken en ondergaan vervolgens chemische of mechanische recyclingprocessen om nieuw, gerecycled garen van nylon te maken.
- Kledingstukken die gebruikmaken van materialen van gerecycled nylon verminderen de CO2-uitstoot met tot wel 50% in vergelijking met nieuw nylon.
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Nike ACG