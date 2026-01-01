Gerecyclede materialen
Nike ACG
Top met lange mouwen en UV-bescherming voor kids
Dit product is gemaakt met minstens 75% gerecyclede polyestervezels
Zonnig buiten? Prachtig! Deze top is voorzien van zweetafvoerende en UV-bestendige technologie om je in de zon te beschermen. De elastische bies bij de capuchon zorgt voor een aansluitende pasvorm en dankzij de duimgaten blijven de mouwen op hun plek.
- Weergegeven kleur: Mean Green/Black Spruce/Summit White
- Stijl: IH0881-307
Nike ACG
Zonnig buiten? Prachtig! Deze top is voorzien van zweetafvoerende en UV-bestendige technologie om je in de zon te beschermen. De elastische bies bij de capuchon zorgt voor een aansluitende pasvorm en dankzij de duimgaten blijven de mouwen op hun plek.
Geïnspireerd op de Dolomieten
De print op deze top is geïnspireerd op onze reis naar de Dolomieten in het noordoosten van Italië. We hebben vijf dagen lang steile rotsen beklommen en bloemenkransjes gevlochten. Tijdens onze tocht waren we onder de indruk van de pracht van de alpenweiden en grotten en luisterden we geboeid naar de verhalen over mythische wezens.
Doordachte pasvorm
Deze top is ruim genoeg om over een basislaag te dragen en aansluitend genoeg om onder een buitenlaag te passen. De duimgaten bieden extra bedekking en houden de mouwen op hun plaats wanneer je beweegt.
Productgegevens
- 92% polyester/8% elastaan
- Dit product biedt UVA- en UVB-bescherming tegen de zon, maar alleen op plaatsen die door het kledingstuk worden bedekt. Gebruik van goede zonnebrandcrème wordt aangeraden om blootgestelde huid te beschermen.
- Geborduurd ACG logo en Nike Swoosh logo's
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Mean Green/Black Spruce/Summit White
- Stijl: IH0881-307
Maat en pasvorm
- Het model draagt maat S en is 1,42 m lang
- Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
Zo wordt het gemaakt
- Het gerecyclede polyester dat wordt gebruikt in Nike producten begint als gerecyclede plastic flessen. De flessen worden schoongemaakt, tot vlokken versnipperd en in pellets omgezet. Van die pellets wordt nieuw garen van hoge kwaliteit gesponnen dat we in onze producten gebruiken voor optimale performance en verminderde belasting van het milieu.
- Het recyclen van polyester leidt niet alleen tot minder restafval, maar er wordt bij dit proces ook tot 30% minder CO2 uitgestoten dan bij de productie van nieuw polyester. Nike haalt jaarlijks gemiddeld 1 miljard plastic flessen van stortplaatsen en waterwegen.
Beoordelingen (0)
Beoordelingen (0)
Geen beoordelingen
Geef je mening. Schrijf als eerste een review voor de Nike ACG.
Nike ACG