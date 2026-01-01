Nike ACG Top met lange mouwen en UV-bescherming voor kids

Nike ACG

€ 49,99

Zonnig buiten? Prachtig! Deze top is voorzien van zweetafvoerende en UV-bestendige technologie om je in de zon te beschermen. De elastische bies bij de capuchon zorgt voor een aansluitende pasvorm en dankzij de duimgaten blijven de mouwen op hun plek.

Geïnspireerd op de Dolomieten

De print op deze top is geïnspireerd op onze reis naar de Dolomieten in het noordoosten van Italië. We hebben vijf dagen lang steile rotsen beklommen en bloemenkransjes gevlochten. Tijdens onze tocht waren we onder de indruk van de pracht van de alpenweiden en grotten en luisterden we geboeid naar de verhalen over mythische wezens.

Doordachte pasvorm

Deze top is ruim genoeg om over een basislaag te dragen en aansluitend genoeg om onder een buitenlaag te passen. De duimgaten bieden extra bedekking en houden de mouwen op hun plaats wanneer je beweegt.