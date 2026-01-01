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ACG
T-shirt voor dames
€ 54,99
Dit T-shirt is ontworpen voor buiten en heeft zweetafvoerende technologie voor extra ventilatie. Het zware materiaal voelt stevig aan en de ruime pasvorm geeft je een gedrapeerde look.
- Weergegeven kleur: Zwart
- Stijl: IO1577-010
ACG
€ 54,99
Dit T-shirt is ontworpen voor buiten en heeft zweetafvoerende technologie voor extra ventilatie. Het zware materiaal voelt stevig aan en de ruime pasvorm geeft je een gedrapeerde look.
Productgegevens
- ACG teamlabel om de zoom
- 63% polyester/ 37% katoen
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Zwart
- Stijl: IO1577-010
Maat en pasvorm
- Het model draagt maat S en is 1,75 m lang
- Ruimvallende pasvorm: met een fijne, ruimvallende pasvorm
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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ACG
€ 54,99