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ACG T-shirt voor dames - Zwart

ACG

T-shirt voor dames

€ 54,99
Zwart
Light Orewood Brown
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Dit T-shirt is ontworpen voor buiten en heeft zweetafvoerende technologie voor extra ventilatie. Het zware materiaal voelt stevig aan en de ruime pasvorm geeft je een gedrapeerde look.


  • Weergegeven kleur: Zwart
  • Stijl: IO1577-010

ACG

€ 54,99

Dit T-shirt is ontworpen voor buiten en heeft zweetafvoerende technologie voor extra ventilatie. Het zware materiaal voelt stevig aan en de ruime pasvorm geeft je een gedrapeerde look.

Productgegevens

  • ACG teamlabel om de zoom
  • 63% polyester/ 37% katoen
  • Kan in de wasmachine
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Zwart
  • Stijl: IO1577-010

Maat en pasvorm

    • Het model draagt maat S en is 1,75 m lang
    • Ruimvallende pasvorm: met een fijne, ruimvallende pasvorm
  • Maatwijzer

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

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    ACG T-shirt voor dames

    ACG

    € 54,99

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