Nike ACG ‘Solar Chase’ Dri-FIT trailrunningshirt voor dames

Nike ACG 'Solar Chase'

€ 54,99

Deze tanktop is ontworpen voor warme dagen en lange trailruns en heeft zo weinig mogelijk naden om wrijving te verminderen. Het lichte en elastische materiaal voelt soepel aan en droogt snel, zodat je comfortabel blijft in de verzengende hitte.

Geïnspireerd op de Dolomieten

De print op deze top is geïnspireerd op onze reis naar de Dolomieten in het noordoosten van Italië. We waren onder de indruk van de pracht van de alpenweiden en grotten en luisterden geboeid naar de verhalen over mythische wezens.

Zweetafvoerende technologie

Nike Dri-FIT technologie voert zweet weg van de huid voor snellere verdamping, zodat je droog en comfortabel blijft.