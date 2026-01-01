Gerecyclede materialen
Nike ACG 'Solar Chase'
Dri-FIT trailrunningshirt voor dames
Dit product is gemaakt met minstens 75% gerecyclede polyestervezels
Deze tanktop is ontworpen voor warme dagen en lange trailruns en heeft zo weinig mogelijk naden om wrijving te verminderen. Het lichte en elastische materiaal voelt soepel aan en droogt snel, zodat je comfortabel blijft in de verzengende hitte.
- Weergegeven kleur: Mean Green/Summit White
- Stijl: IF1511-307
Nike ACG 'Solar Chase'
Deze tanktop is ontworpen voor warme dagen en lange trailruns en heeft zo weinig mogelijk naden om wrijving te verminderen. Het lichte en elastische materiaal voelt soepel aan en droogt snel, zodat je comfortabel blijft in de verzengende hitte.
Geïnspireerd op de Dolomieten
De print op deze top is geïnspireerd op onze reis naar de Dolomieten in het noordoosten van Italië. We waren onder de indruk van de pracht van de alpenweiden en grotten en luisterden geboeid naar de verhalen over mythische wezens.
Zweetafvoerende technologie
Nike Dri-FIT technologie voert zweet weg van de huid voor snellere verdamping, zodat je droog en comfortabel blijft.
Productgegevens
- ACG en Swoosh logo's met reflecterend design
- Niet bedoeld als persoonlijk beschermingsmiddel (PPE)
- 87% polyester/13% elastaan
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Mean Green/Summit White
- Stijl: IF1511-307
Maat en pasvorm
- Het model draagt maat S en is 1,78 m lang
- Aansluitende pasvorm: strak en op maat
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
Zo wordt het gemaakt
- Het gerecyclede polyester dat wordt gebruikt in Nike producten begint als gerecyclede plastic flessen. De flessen worden schoongemaakt, tot vlokken versnipperd en in pellets omgezet. Van die pellets wordt nieuw garen van hoge kwaliteit gesponnen dat we in onze producten gebruiken voor optimale performance en verminderde belasting van het milieu.
- Het recyclen van polyester leidt niet alleen tot minder restafval, maar er wordt bij dit proces ook tot 30% minder CO2 uitgestoten dan bij de productie van nieuw polyester. Nike haalt jaarlijks gemiddeld 1 miljard plastic flessen van stortplaatsen en waterwegen.
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Nike ACG 'Solar Chase'