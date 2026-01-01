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Gerecyclede materialen
ACG Solar Chase 'Chamo Camo'
Dri-FIT ADV trailrunningtop voor heren
€ 69,99
Ga de trails op met geavanceerde zweetafvoerende technologie. Meshvlakken onder de oksels bieden extra ventilerend vermogen waar je dat het meest nodig hebt.
- Weergegeven kleur: Sequoia/Light Army/Summit White
- Stijl: IM5142-355
ACG Solar Chase 'Chamo Camo'
€ 69,99
Ga de trails op met geavanceerde zweetafvoerende technologie. Meshvlakken onder de oksels bieden extra ventilerend vermogen waar je dat het meest nodig hebt.
Pluspunten
- Nike Dri-FIT ADV technologie houdt je koel en comfortabel door een combinatie van vochtafvoerend materiaal met geavanceerde technieken en eigenschappen.
- Zachte katoen-polyester voelt licht aan en geeft een licht geborsteld gevoel.
Productgegevens
- 85% polyester/15% katoen
- Reflecterende designdetails
- Niet bedoeld als beschermende gear (PPE)
- Ophanglusje
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Sequoia/Light Army/Summit White
- Stijl: IM5142-355
Maat en pasvorm
- Het model draagt maat M en is 1,85 m lang
- Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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ACG Solar Chase 'Chamo Camo'
€ 69,99