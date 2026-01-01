Nike ACG 'Smith Summit' UV-beschermende waterafstotende broek voor heren

Nike ACG 'Smith Summit'

€ 194,99

Buitenaardse wezens of optische illusie? De mysterieuze lichten die de lucht boven Marfa, Texas vullen, inspireerden deze gedurfde update van onze klassieke Smith Summit cargobroeken. We hebben alle technologie behouden die je gewend bent: sneldrogend, waterafstotend en UV-bestendig materiaal. En de broek kan nog steeds als shorts fungeren dankzij het afritsbare ontwerp.

Smith Rock Origin

Deze broek is oorspronkelijk ontworpen en getest in Smith Rock, een rotsklimparadijs in Oregon, VS. Deze editie heeft een print geïnspireerd op de lichten die de lucht boven Marfa, Texas (VS) vullen. Sinds hun eerste gedocumenteerde waarneming in 1883 vragen mensen zich af of ze bewijs zijn van buitenaards leven.

Klaar voor avontuur

Het geweven materiaal stoot water af en blokkeert uv-stralen om je te beschermen wanneer je de natuur in trekt.

Gemaakt voor buiten

De ruimvallende pasvorm bij het zitvlak, dijen en benen zorgt voor bewegingsvrijheid. Flexibiliteit bij de knieën, een beetje stretch in het materiaal en een inzetstuk op de naad bevorderen natuurlijke bewegingen.

Stylingopties

Verander makkelijker dan ooit je look dankzij de afneembare onderste delen. We hebben ritsen met kleurcodes toegevoegd om ervoor te zorgen dat elke pijp op de juiste plek terechtkomt.