Gerecyclede materialen
Nike ACG 'Smith Summit'
UV-beschermende waterafstotende broek voor heren
Dit product is gemaakt met minstens 75% gerecyclede nylonvezels
Buitenaardse wezens of optische illusie? De mysterieuze lichten die de lucht boven Marfa, Texas vullen, inspireerden deze gedurfde update van onze klassieke Smith Summit cargobroeken. We hebben alle technologie behouden die je gewend bent: sneldrogend, waterafstotend en UV-bestendig materiaal. En de broek kan nog steeds als shorts fungeren dankzij het afritsbare ontwerp.
- Weergegeven kleur: Anthracite/Zwart/Summit White
- Stijl: HV1129-060
Nike ACG 'Smith Summit'
Buitenaardse wezens of optische illusie? De mysterieuze lichten die de lucht boven Marfa, Texas vullen, inspireerden deze gedurfde update van onze klassieke Smith Summit cargobroeken. We hebben alle technologie behouden die je gewend bent: sneldrogend, waterafstotend en UV-bestendig materiaal. En de broek kan nog steeds als shorts fungeren dankzij het afritsbare ontwerp.
Smith Rock Origin
Deze broek is oorspronkelijk ontworpen en getest in Smith Rock, een rotsklimparadijs in Oregon, VS. Deze editie heeft een print geïnspireerd op de lichten die de lucht boven Marfa, Texas (VS) vullen. Sinds hun eerste gedocumenteerde waarneming in 1883 vragen mensen zich af of ze bewijs zijn van buitenaards leven.
Klaar voor avontuur
Het geweven materiaal stoot water af en blokkeert uv-stralen om je te beschermen wanneer je de natuur in trekt.
Gemaakt voor buiten
De ruimvallende pasvorm bij het zitvlak, dijen en benen zorgt voor bewegingsvrijheid. Flexibiliteit bij de knieën, een beetje stretch in het materiaal en een inzetstuk op de naad bevorderen natuurlijke bewegingen.
Stylingopties
Verander makkelijker dan ooit je look dankzij de afneembare onderste delen. We hebben ritsen met kleurcodes toegevoegd om ervoor te zorgen dat elke pijp op de juiste plek terechtkomt.
Meer pluspunten
- Dankzij de elastische tailleband met riem creëer je de perfecte pasvorm.
- De glow-in-the-dark UFO-kraal is een knipoog naar het buitenaardse mysterie van die plek.
Productgegevens
- Body: 96% nylon/4% elastaan. Bovenkant binnenzak: 100% polyester.
- Geborduurde Nike ACG en Swoosh logo's
- Dit product biedt UVA- en UVB-bescherming tegen de zon, maar alleen op plaatsen die door het kledingstuk worden bedekt. Gebruik van goede zonnebrandcrème wordt aangeraden om blootgestelde huid te beschermen.
- Drukknopen
- Trekkoord en stopper bij de zomen
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Anthracite/Zwart/Summit White
- Stijl: HV1129-060
Maat en pasvorm
- Het model draagt maat M en is 1,85 m lang
- Ruimvallende pasvorm: met een fijne, ruimvallende pasvorm
- Volledige lengte: valt net onder de enkel
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
Zo wordt het gemaakt
- Het gerecyclede nylon in Nike producten begint als verschillende materialen, waaronder gerecycled tapijt en gebruikte visnetten. Het nylonmateriaal wordt schoongemaakt, gesorteerd en omgevormd tot vlokken en ondergaan vervolgens chemische of mechanische recyclingprocessen om nieuw, gerecycled garen van nylon te maken.
- Kledingstukken die gebruikmaken van materialen van gerecycled nylon verminderen de CO2-uitstoot met tot wel 50% in vergelijking met nieuw nylon.
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Nike ACG 'Smith Summit'