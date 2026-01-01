ACG Smith Summit shorts voor heren

Gerecyclede materialen
ACG Smith Summit
Herenshorts
Zon en regen? Geen probleem. Deze shorts zijn voorzien van UV-bescherming en een waterafstotende afwerking, ideaal voor zonnige dagen aan het water en onverwachte regenbuien. Het middelzware canvasmateriaal heeft een beetje stretch en de enorme zakken geven je veel opbergruimte voor waar je ook maar heen gaat.
- Weergegeven kleur: Black Spruce/Mineral Slate/Life Lime/Summit White
- Stijl: IF1308-317
ACG Smith Summit
Zon en regen? Geen probleem. Deze shorts zijn voorzien van UV-bescherming en een waterafstotende afwerking, ideaal voor zonnige dagen aan het water en onverwachte regenbuien. Het middelzware canvasmateriaal heeft een beetje stretch en de enorme zakken geven je veel opbergruimte voor waar je ook maar heen gaat.
Productgegevens
- Geweven Smith Summit label
- Geborduurd ACG logo en Nike Swoosh logo's
- Dit product biedt UVA- en UVB-bescherming tegen de zon, maar alleen op plaatsen die door het kledingstuk worden bedekt. Gebruik van goede zonnebrandcrème wordt aangeraden om blootgestelde huid te beschermen.
- Body: 96% nylon/4% elastaan. Bovenkant binnenzak: 100% polyester.
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Black Spruce/Mineral Slate/Life Lime/Summit White
- Stijl: IF1308-317
Maat en pasvorm
- Het model draagt maat M en is 1,78 m lang
- Ruimvallende pasvorm: met een fijne, ruimvallende pasvorm
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
Zo wordt het gemaakt
- Het gerecyclede nylon in Nike producten begint als verschillende materialen, waaronder gerecycled tapijt en gebruikte visnetten. Het nylonmateriaal wordt schoongemaakt, gesorteerd en omgevormd tot vlokken en ondergaan vervolgens chemische of mechanische recyclingprocessen om nieuw, gerecycled garen van nylon te maken.
- Kledingstukken die gebruikmaken van materialen van gerecycled nylon verminderen de CO2-uitstoot met tot wel 50% in vergelijking met nieuw nylon.
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ACG Smith Summit