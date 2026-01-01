Gerecyclede materialen
Nike ACG
Skort voor meisjes
De look van een rok met het gevoel van een shorts, zo ben je klaar voor de avonturen van de dag. Deze lichte skort heeft een waterafstotende en UV-bestendige afwerking, zodat je comfortabel blijft bij lichte regen of op zonnige dagen. Waar wacht je nog op? Ga op ontdekkingstocht!
- Weergegeven kleur: Marrakesh/Safety Orange/Marrakesh/Summit White
- Stijl: IF8299-833
Nike ACG
De look van een rok met het gevoel van een shorts, zo ben je klaar voor de avonturen van de dag. Deze lichte skort heeft een waterafstotende en UV-bestendige afwerking, zodat je comfortabel blijft bij lichte regen of op zonnige dagen. Waar wacht je nog op? Ga op ontdekkingstocht!
Pluspunten
- Dankzij de elastische tailleband met intern trekkoord creëer je je favoriete pasvorm.
- In de vier ritszakken kun je kleine spullen opbergen.
Productgegevens
- Geborduurd ACG logo
- Dit product biedt UVA- en UVB-bescherming tegen de zon, maar alleen op plaatsen die door het kledingstuk worden bedekt. Gebruik van goede zonnebrandcrème wordt aangeraden om blootgestelde huid te beschermen.
- Body: 96% nylon/4% elastaan. Zakken: 100% polyester.
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Marrakesh/Safety Orange/Marrakesh/Summit White
- Stijl: IF8299-833
Maat en pasvorm
- Het model draagt maat M en is 1,52 m lang
- Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
Zo wordt het gemaakt
- Het gerecyclede nylon in Nike producten begint als verschillende materialen, waaronder gerecycled tapijt en gebruikte visnetten. Het nylonmateriaal wordt schoongemaakt, gesorteerd en omgevormd tot vlokken en ondergaan vervolgens chemische of mechanische recyclingprocessen om nieuw, gerecycled garen van nylon te maken.
- Kledingstukken die gebruikmaken van materialen van gerecycled nylon verminderen de CO2-uitstoot met tot wel 50% in vergelijking met nieuw nylon.
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Nike ACG