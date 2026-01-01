ACG
Rugzak voor kids (18 liter)
Of je nu op avontuur gaat in de natuur of gewoon naar school gaat, deze rugzak is klaar voor de uitdaging. Hij is gemaakt van stevig materiaal met een waterbestendige afwerking. Het ruime hoofdvak heeft een gewatteerde laptopsleeve aan de binnenkant, de bidonvakken zijn handig om je drankjes in op te bergen en in het voorvak met rits kun je kleinere spullen veilig en binnen handbereik opbergen.
- Weergegeven kleur: Zwart
- Stijl: IZ8090-010
ACG
Of je nu op avontuur gaat in de natuur of gewoon naar school gaat, deze rugzak is klaar voor de uitdaging. Hij is gemaakt van stevig materiaal met een waterbestendige afwerking. Het ruime hoofdvak heeft een gewatteerde laptopsleeve aan de binnenkant, de bidonvakken zijn handig om je drankjes in op te bergen en in het voorvak met rits kun je kleinere spullen veilig en binnen handbereik opbergen.
Productgegevens
- 44 x 28 x 15 cm (hxbxd). Bandlengte: 89 cm (langst), 44 cm (kortst)
- 100% polyester
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Zwart
- Stijl: IZ8090-010
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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