Nike ACG Rufus herenschoenen

DanielO716160454
La zapatillas son muy bonitas, pero he comprado mi número habitual y se me salen (OJO), las he tenido que devolver porque son grandes.
Dankzij het design voor gemakkelijk dragen, zowel chic als casual, zal de ACG Rufus zeker een plekje in je schoenencollectie veroveren. De schoenen combineren een buitenzool met grip en een middenzool met meer demping, wat zorgt voor comfort en grip als je de gebaande paden verlaat.
Nike ACG Rufus
Dankzij het design voor gemakkelijk dragen, zowel chic als casual, zal de ACG Rufus zeker een plekje in je schoenencollectie veroveren. De schoenen combineren een buitenzool met grip en een middenzool met meer demping, wat zorgt voor comfort en grip als je de gebaande paden verlaat.
Met de moderne designs van de Nike All Conditions Gear collectie kun je alle weersomstandigheden aan, zodat je ongestoord kunt trainen of even aan de drukte van de stad kunt ontsnappen. De ventilerende en wind- en waterdichte materialen houden je goed bedekt. Daarnaast kun je dankzij het geavanceerde design op allerlei manieren je look stylen en je spullen opbergen.
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
4.5 sterren
DanielO716160454
La zapatillas son muy bonitas, pero he comprado mi número habitual y se me salen (OJO), las he tenido que devolver porque son grandes.
Great Shoe
johnw671632531
Great shoe, however they come up a little big, I would recommend going down a 1/2 size for a comfortable fit.
Nike ACG Rufus