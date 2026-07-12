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ACG Radical AirFlow NXT Dri-FIT trailrunningtop met lange mouwen voor dames - Wit/Anthracite

Gerecyclede materialen

ACG Radical AirFlow NXT

Dri-FIT trailrunningtop met lange mouwen voor dames

€ 149,99

Binnenkort verkrijgbaar

Dit product komt niet in aanmerking voor promoties en kortingen op de site.

Radical AirFlow is een uitgesproken ambitieus materiaal dat draait om maximale verkoeling. Deze wedstrijdklare top met lange mouwen is ontworpen om de Radical AirFlow innovatie maximaal te benutten en laat meer lucht direct langs je huid stromen terwijl je het tempo opvoert. Radical AirFlow is gedragen en getest door topatleten uit de ACG trailrunningwereld en heeft uitstekende resultaten opgeleverd. Jouw beurt om de kou te overwinnen.


  • Weergegeven kleur: Wit/Anthracite
  • Stijl: IQ5852-100

ACG Radical AirFlow NXT

€ 149,99

REVOLUTIONAIRE INNOVATIE VOOR ATLETEN IN BEWEGING.

Radical AirFlow is een uitgesproken ambitieus materiaal dat draait om maximale verkoeling. Deze wedstrijdklare top met lange mouwen is ontworpen om de Radical AirFlow innovatie maximaal te benutten en laat meer lucht direct langs je huid stromen terwijl je het tempo opvoert. Radical AirFlow is gedragen en getest door topatleten uit de ACG trailrunningwereld en heeft uitstekende resultaten opgeleverd. Jouw beurt om de kou te overwinnen.

Radicale innovatie

Radical AirFlow is voorzien van een uitgesproken ventilerende constructie met open gaatjes, die ervoor zorgt dat er meer luchtstroom rechtstreeks naar je huid wordt geleid zodat zweet tijdens het bewegen snel verdampt. De geïntegreerde luchtkanalen zijn gemaakt om de luchtstroom te versnellen en zo de natuurlijke koelmechanismen van je lichaam maximaal te ondersteunen.

Radicale constructie

Het zachte, opengewerkte knit materiaal over het hele design is uiterst veelzijdig en ontworpen voor superieure mobiliteit en koeling. Het heeft geïntegreerde luchtkanalen in zones met veel warmte en wrijving, zodat je koel en comfortabel blijft, kilometer na kilometer.

Radicale tests

In het kader van een van de grootste praktijktestinitiatieven in de geschiedenis van Nike Running hebben leden van de All Conditions Racing Department (ACRD) het prototype gedurende het hele elite-seizoen van 2025 getest. De designers van Nike hebben de feedback uit zowel de praktijktests tijdens wedstrijden als de laboratoriumtests gebruikt om het design te verfijnen. Top-trailrunner en ACRD-atleet Caleb Olson droeg zijn prototype op weg naar de overwinning in een zware duurloop van 100 mijl in 2025, waarbij hij de op één na snelste tijd op het parcours in de geschiedenis van de wedstrijd neerzette.

Meer pluspunten

  • Nike Dri-FIT technologie voert zweet weg van de huid voor snellere verdamping, zodat je droog en comfortabel blijft.
  • Het ultraventilerende, opengewerkte knit materiaal voelt zacht en soepel aan op je lichaam.
  • De elastische, omvouwbare rand houdt de top op zijn plaats terwijl je beweegt.

Productgegevens

  • ACG merkdetails op de borst
  • All Conditions Racing Department (ACRD) merkdetails op de achterkant
  • 100% polyester
  • Kan in de wasmachine
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Wit/Anthracite
  • Stijl: IQ5852-100

Maat en pasvorm

    • Het model draagt maat S en is 1,68 m lang
    • Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
  • Maatwijzer

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Beoordelingen (2)

5 sterren

  • Truly Cool

    AnnaM667161091

    I love this thing. Kept me cool out in the London heat! Like having a mini breeze following you around.

  • Body fan

    katrinatonton

    The technology wear is real and it is very comfortable! You can definitely feel the constant airflow just walking around wearing it. Got a S (Women's). Need this in XS (also in Women's).

ACG Radical AirFlow NXT Dri-FIT trailrunningtop met lange mouwen voor dames

ACG Radical AirFlow NXT

€ 149,99

Een draagbaar, verkoelend microklimaat voor warme trails.

Gemaakt voor

trailwedstrijden

Ontworpen om

je koel te houden

Ventilatie voor

versnelde luchtcirculatie

Features voor performance

  • Heel koel

    Speciaal gemaakte ventilatiekanalen versnellen de luchtstroom naar de huid, als een vaste windstorm op je torso.

  • Getest door atleten

    Van de klimaatkamers in het Nike Sports Research Lab naar de hoogste podiumplek. 50 topatleten, 1000 uur afzien. Getest voor alle mogelijke situaties.

  • Klaar voor de wedstrijd

    Ventilatie onder de oksel en bij de elleboog. Korte taillelengte, zodat je makkelijk bij je riem kan. Verbeterde mouwlengte om op je horloge te kijken.

Het verhaal achter het design

Addie Bracy

"Hardlopen in Radical Airflow voelt alsof iemand koele lucht op je blaast. Het voelt herstellend en geweldig."

Addie Bracy

ACG atleet, drievoudig 'USA Mountain Runner Of The Year'

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