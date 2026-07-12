ACG Radical AirFlow NXT Dri-FIT trailrunningtop met lange mouwen voor dames

ACG Radical AirFlow NXT

€ 149,99

REVOLUTIONAIRE INNOVATIE VOOR ATLETEN IN BEWEGING.

Radical AirFlow is een uitgesproken ambitieus materiaal dat draait om maximale verkoeling. Deze wedstrijdklare top met lange mouwen is ontworpen om de Radical AirFlow innovatie maximaal te benutten en laat meer lucht direct langs je huid stromen terwijl je het tempo opvoert. Radical AirFlow is gedragen en getest door topatleten uit de ACG trailrunningwereld en heeft uitstekende resultaten opgeleverd. Jouw beurt om de kou te overwinnen.

Radicale innovatie

Radical AirFlow is voorzien van een uitgesproken ventilerende constructie met open gaatjes, die ervoor zorgt dat er meer luchtstroom rechtstreeks naar je huid wordt geleid zodat zweet tijdens het bewegen snel verdampt. De geïntegreerde luchtkanalen zijn gemaakt om de luchtstroom te versnellen en zo de natuurlijke koelmechanismen van je lichaam maximaal te ondersteunen.

Radicale constructie

Het zachte, opengewerkte knit materiaal over het hele design is uiterst veelzijdig en ontworpen voor superieure mobiliteit en koeling. Het heeft geïntegreerde luchtkanalen in zones met veel warmte en wrijving, zodat je koel en comfortabel blijft, kilometer na kilometer.

Radicale tests

In het kader van een van de grootste praktijktestinitiatieven in de geschiedenis van Nike Running hebben leden van de All Conditions Racing Department (ACRD) het prototype gedurende het hele elite-seizoen van 2025 getest. De designers van Nike hebben de feedback uit zowel de praktijktests tijdens wedstrijden als de laboratoriumtests gebruikt om het design te verfijnen. Top-trailrunner en ACRD-atleet Caleb Olson droeg zijn prototype op weg naar de overwinning in een zware duurloop van 100 mijl in 2025, waarbij hij de op één na snelste tijd op het parcours in de geschiedenis van de wedstrijd neerzette.