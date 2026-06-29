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ACG Radical AirFlow Fly Cap Dri-FIT verstelbare trailrunningpet - Wit/Wit

Gerecyclede materialen

ACG Radical AirFlow Fly Cap

Dri-FIT verstelbare trailrunningpet

€ 49,99

Binnenkort verkrijgbaar

Dit product komt niet in aanmerking voor promoties en kortingen op de site.

Radical AirFlow is een uitgesproken ambitieus materiaal dat draait om maximale verkoeling. Deze wedstrijdklare ACG Fly Cap benut de Radical AirFlow technologie maximaal en laat meer lucht direct langs je hoofd stromen terwijl je het tempo opvoert. Radical AirFlow is gedragen en getest door topatleten uit de ACG trailrunningwereld en heeft uitstekende resultaten opgeleverd. Jouw beurt om de kou te overwinnen.


  • Weergegeven kleur: Wit/Wit
  • Stijl: IX1854-100

ACG Radical AirFlow Fly Cap

€ 49,99

REVOLUTIONAIRE INNOVATIE VOOR ATLETEN IN BEWEGING.

Radical AirFlow is een uitgesproken ambitieus materiaal dat draait om maximale verkoeling. Deze wedstrijdklare ACG Fly Cap benut de Radical AirFlow technologie maximaal en laat meer lucht direct langs je hoofd stromen terwijl je het tempo opvoert. Radical AirFlow is gedragen en getest door topatleten uit de ACG trailrunningwereld en heeft uitstekende resultaten opgeleverd. Jouw beurt om de kou te overwinnen.

Radicale innovatie

Radical AirFlow is voorzien van een uitgesproken ventilerende constructie met open gaatjes, die ervoor zorgt dat er meer luchtstroom rechtstreeks naar je huid wordt geleid zodat zweet tijdens het bewegen snel verdampt.

Radicale constructie

Het zachte, opengewerkte knit materiaal voelt soepel aan op de huid en laat je lichaamswarmte snel ontsnappen. De klittenbandsluiting met ACG merkdetails laat je de pasvorm onderweg eenvoudig aanpassen.

Radicaal comfort

De Nike Dri-FIT-technologie werk zweetafvoerend en zorgt voor snellere verdamping, zodat je droog en comfortabel blijft.

Meer pluspunten

  • Het onopvallende design sluit aan voor een stevig gevoel terwijl je het tempo opvoert op moeilijk terrein.
  • De voorgevormde klep houdt de zon uit je ogen.

Productgegevens

  • Verstelbare klittenbandsluiting
  • 100% polyester
  • Met de hand wassen
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Wit/Wit
  • Stijl: IX1854-100

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Beoordelingen (1)

5 sterren

  • Perfect travel hat

    Adam948596969

    Ultra lightweight, breathable, quick drying and versatile! Really hoping they make different colours.

ACG Radical AirFlow Fly Cap Dri-FIT verstelbare trailrunningpet

ACG Radical AirFlow Fly Cap

€ 49,99

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