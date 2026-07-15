ACG Radical AirFlow Dri-FIT trailrunningtop met korte mouwen voor heren

Best New Summer Shirt
Teechw439585460
Great, breathable shirt. Awesome in the gym and honestly casual wear. I’ve gotten a few compliments/interesting looks while wearing it
Gerecyclede materialen
Dit product is momenteel niet beschikbaar
Radical AirFlow is een uitgesproken ambitieus materiaal dat draait om maximale verkoeling. Deze wedstrijdklare top met korte mouwen benut de Radical AirFlow technologie maximaal en laat meer lucht direct langs je huid stromen terwijl je het tempo opvoert. Radical AirFlow is gedragen en getest door topatleten uit de ACG trailrunningwereld en heeft uitstekende resultaten opgeleverd. Jouw beurt om de kou te overwinnen.
ACG Radical AirFlow
REVOLUTIONAIRE INNOVATIE VOOR ATLETEN IN BEWEGING.
Radical AirFlow is een uitgesproken ambitieus materiaal dat draait om maximale verkoeling. Deze wedstrijdklare top met korte mouwen benut de Radical AirFlow technologie maximaal en laat meer lucht direct langs je huid stromen terwijl je het tempo opvoert. Radical AirFlow is gedragen en getest door topatleten uit de ACG trailrunningwereld en heeft uitstekende resultaten opgeleverd. Jouw beurt om de kou te overwinnen.
Radical AirFlow is voorzien van een uitgesproken ventilerende constructie met open gaatjes, die ervoor zorgt dat er meer luchtstroom rechtstreeks naar je huid wordt geleid zodat zweet tijdens het bewegen snel verdampt.
Het zachte, opengewerkte knit materiaal over het hele kledingstuk voelt soepel aan op je huid. De omvouwbare, elastische rand biedt betrouwbaar comfort en stevigheid.
De Nike Dri-FIT-technologie werk zweetafvoerend en zorgt voor snellere verdamping, zodat je droog en comfortabel blijft.
5 sterren
Best New Summer Shirt
Teechw439585460
Great, breathable shirt. Awesome in the gym and honestly casual wear. I’ve gotten a few compliments/interesting looks while wearing it
TTS
AIRCHOW
Fits just at/above waist. Your belly button will peek while stretching. Otherwise the holes do their job to keep you cool. Will still feel hot unlike running shirtless but the cooler than without the airflow (obviously).
ACG Radical AirFlow
Gemaakt voor
Ontworpen om
Ventilatie voor