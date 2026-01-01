Gerecyclede materialen
ACG Radical AirFlow
Dri-FIT trailrunningtanktop voor heren
Radical AirFlow is een uitgesproken ambitieus materiaal dat draait om maximale verkoeling. Deze wedstrijdklare tanktop benut de Radical AirFlow technologie maximaal en laat meer lucht direct langs je huid stromen terwijl je het tempo opvoert. Radical AirFlow is gedragen en getest door topatleten uit de ACG trailrunningwereld en heeft uitstekende resultaten opgeleverd. Jouw beurt om de kou te overwinnen.
- Weergegeven kleur: Wit/Anthracite
- Stijl: IW0767-100
ACG Radical AirFlow
REVOLUTIONAIRE INNOVATIE VOOR ATLETEN IN BEWEGING.
Radical AirFlow is een uitgesproken ambitieus materiaal dat draait om maximale verkoeling. Deze wedstrijdklare tanktop benut de Radical AirFlow technologie maximaal en laat meer lucht direct langs je huid stromen terwijl je het tempo opvoert. Radical AirFlow is gedragen en getest door topatleten uit de ACG trailrunningwereld en heeft uitstekende resultaten opgeleverd. Jouw beurt om de kou te overwinnen.
Radicale innovatie
Radical AirFlow is voorzien van een uitgesproken ventilerende constructie met open gaatjes, die ervoor zorgt dat er meer luchtstroom rechtstreeks naar je huid wordt geleid zodat zweet tijdens het bewegen snel verdampt.
Radicale constructie
Het zachte, opengewerkte knit materiaal over het hele kledingstuk voelt soepel aan op je huid. De omvouwbare, elastische rand biedt betrouwbaar comfort en stevigheid.
Radicaal comfort
De Nike Dri-FIT-technologie werk zweetafvoerend en zorgt voor snellere verdamping, zodat je droog en comfortabel blijft.
Meer pluspunten
- Het ultraventilerende, opengewerkte knit materiaal voelt zacht en soepel aan op je lichaam.
- De relaxte pasvorm bij de body geeft je meer bewegingsvrijheid.
Productgegevens
- ACG merkdetails op de borst
- Geweven jocktag op de linkerzoom
- 100% polyester
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Wit/Anthracite
- Stijl: IW0767-100
Maat en pasvorm
- Het model draagt maat M en is 1,78 m lang
- Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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ACG Radical AirFlow
Een draagbaar, verkoelend microklimaat voor warme trails.
Gemaakt voor
Trailwedstrijden
Ontworpen om
Je koel te houden
Ventilatie voor