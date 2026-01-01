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ACG Phantazma Storm-FIT ADV damesjack - Zwart/Zwart/Zwart/Summit White

Gerecyclede materialen

ACG Phantazma

Storm-FIT ADV damesjack

€ 159,99
Zwart/Zwart/Zwart/Summit White
Safety Orange/Grey Fog/College Grey/Summit White
Selecteer maatMaatwijzer
Dit product komt niet in aanmerking voor promoties en kortingen op de site.

Dit product is gemaakt met minstens 75% gerecyclede nylonvezels

Winddicht, waterdicht en klaar voor avontuur. We hebben 5 dagen gewandeld door de Dolomieten in het noordoosten van Italië om dit jack te testen. Het lichte 2,5L materiaal is gecombineerd met verstelbare details voor een ventilerend gevoel zodat je klaar bent voor winderige en stormachtige omstandigheden. En wanneer je de dekking niet nodig hebt? Vouw het compact op in de zak.


  • Weergegeven kleur: Zwart/Zwart/Zwart/Summit White
  • Stijl: IF0101-010

ACG Phantazma

€ 159,99

Winddicht, waterdicht en klaar voor avontuur. We hebben 5 dagen gewandeld door de Dolomieten in het noordoosten van Italië om dit jack te testen. Het lichte 2,5L materiaal is gecombineerd met verstelbare details voor een ventilerend gevoel zodat je klaar bent voor winderige en stormachtige omstandigheden. En wanneer je de dekking niet nodig hebt? Vouw het compact op in de zak.

Productgegevens

  • 100% nylon
  • Ruimvallende pasvorm
  • Geborduurd Nike ACG logo en Nike Swoosh logo's
  • Geweven Phantazma label aan de binnenkant
  • Ophanglusje
  • Elastische boorden
  • Kan in de wasmachine
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Zwart/Zwart/Zwart/Summit White
  • Stijl: IF0101-010

Maat en pasvorm

    • Ruimvallende pasvorm: met een fijne, ruimvallende pasvorm
  • Maatwijzer

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Zo wordt het gemaakt

    • Het gerecyclede nylon in Nike producten begint als verschillende materialen, waaronder gerecycled tapijt en gebruikte visnetten. Het nylonmateriaal wordt schoongemaakt, gesorteerd en omgevormd tot vlokken en ondergaan vervolgens chemische of mechanische recyclingprocessen om nieuw, gerecycled garen van nylon te maken.
    • Kledingstukken die gebruikmaken van materialen van gerecycled nylon verminderen de CO2-uitstoot met tot wel 50% in vergelijking met nieuw nylon.

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    ACG Phantazma Storm-FIT ADV damesjack

    ACG Phantazma

    € 159,99

    De geavanceerde wind- en waterdichte technologie beschermt je tegen stormachtige wind.

    Gemaakt voor

    Hiking

    Bescherming tegen water

    Waterdicht

    Bescherming tegen de kou

    Voor koud weer

    Windbescherming

    Winddicht

    Technische specificaties

    Technologie

    Storm-FIT ADV

    Duurzaamheid

    Dit product is gemaakt met minstens 75% gerecyclede nylonvezels

    Features voor performance

    • Gelaagde constructie

      Dit lichte 2,5-laagse jack is waterdicht, winddicht en ook ventilerend.

    • Opvouwbaar design

      Je kunt dit jack heel makkelijk in zijn eigen zak opbergen als je op pad bent.

    • Veilige opbergruimte

      In de zakken met rits kun je kleine essentials voor onderweg opbergen.

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