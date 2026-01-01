Gerecyclede materialen
ACG Phantazma
Storm-FIT ADV damesjack
Dit product is gemaakt met minstens 75% gerecyclede nylonvezels
Winddicht, waterdicht en klaar voor avontuur. We hebben 5 dagen gewandeld door de Dolomieten in het noordoosten van Italië om dit jack te testen. Het lichte 2,5L materiaal is gecombineerd met verstelbare details voor een ventilerend gevoel zodat je klaar bent voor winderige en stormachtige omstandigheden. En wanneer je de dekking niet nodig hebt? Vouw het compact op in de zak.
- Weergegeven kleur: Zwart/Zwart/Zwart/Summit White
- Stijl: IF0101-010
ACG Phantazma
Winddicht, waterdicht en klaar voor avontuur. We hebben 5 dagen gewandeld door de Dolomieten in het noordoosten van Italië om dit jack te testen. Het lichte 2,5L materiaal is gecombineerd met verstelbare details voor een ventilerend gevoel zodat je klaar bent voor winderige en stormachtige omstandigheden. En wanneer je de dekking niet nodig hebt? Vouw het compact op in de zak.
Productgegevens
- 100% nylon
- Ruimvallende pasvorm
- Geborduurd Nike ACG logo en Nike Swoosh logo's
- Geweven Phantazma label aan de binnenkant
- Ophanglusje
- Elastische boorden
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Zwart/Zwart/Zwart/Summit White
- Stijl: IF0101-010
Maat en pasvorm
- Ruimvallende pasvorm: met een fijne, ruimvallende pasvorm
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
Zo wordt het gemaakt
- Het gerecyclede nylon in Nike producten begint als verschillende materialen, waaronder gerecycled tapijt en gebruikte visnetten. Het nylonmateriaal wordt schoongemaakt, gesorteerd en omgevormd tot vlokken en ondergaan vervolgens chemische of mechanische recyclingprocessen om nieuw, gerecycled garen van nylon te maken.
- Kledingstukken die gebruikmaken van materialen van gerecycled nylon verminderen de CO2-uitstoot met tot wel 50% in vergelijking met nieuw nylon.
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ACG Phantazma
De geavanceerde wind- en waterdichte technologie beschermt je tegen stormachtige wind.
Gemaakt voor
Hiking
Bescherming tegen water
Waterdicht
Bescherming tegen de kou
Voor koud weer
Windbescherming
Winddicht
Technische specificaties
Technologie
Storm-FIT ADV
Duurzaamheid
Dit product is gemaakt met minstens 75% gerecyclede nylonvezels