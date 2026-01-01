ACG
Phantazama jack voor kids
Dit jack met capuchon biedt lichte, waterdichte bescherming bij nat weer. Het is gemaakt van stevig, geweven prestatiemateriaal dat zacht aanvoelt, met ritszakken om kleine spullen zoals je sleutels, geld of telefoon veilig in op te bergen. Het design kan klein worden opgevouwen, zodat je het gemakkelijk kunt meenemen.
- Weergegeven kleur: Tattoo
- Stijl: IZ7617-502
ACG
Dit jack met capuchon biedt lichte, waterdichte bescherming bij nat weer. Het is gemaakt van stevig, geweven prestatiemateriaal dat zacht aanvoelt, met ritszakken om kleine spullen zoals je sleutels, geld of telefoon veilig in op te bergen. Het design kan klein worden opgevouwen, zodat je het gemakkelijk kunt meenemen.
Productgegevens
- 100% gerecycled polyester
- Met de hand wassen
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Tattoo
- Stijl: IZ7617-502
Maat en pasvorm
- Het mannelijke model draagt maat M en is 1,57 m lang
- Het vrouwelijke model draagt maat M en is 1,38 m lang
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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