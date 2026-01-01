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Nike ACG omkeerbaar jack voor kids - Zwart

Nike ACG

Omkeerbaar jack voor kids

€ 149,99
Dit product komt niet in aanmerking voor promoties en kortingen op de site.

Geniet van de buitenlucht in dit jack met capuchon. Het heeft een ruimvallend design en is gevuld met imitatiedons voor behaaglijke warmte. Het jack heeft een rits over de hele lengte en ritszakken om kleine essentials zoals geld, sleutels of telefoon veilig op te bergen. En bovendien is het omkeerbare design alsof je twee jacks in één hebt.


  • Weergegeven kleur: Zwart
  • Stijl: IZ7619-010

Nike ACG

€ 149,99

Geniet van de buitenlucht in dit jack met capuchon. Het heeft een ruimvallend design en is gevuld met imitatiedons voor behaaglijke warmte. Het jack heeft een rits over de hele lengte en ritszakken om kleine essentials zoals geld, sleutels of telefoon veilig op te bergen. En bovendien is het omkeerbare design alsof je twee jacks in één hebt.

Productgegevens

  • Het jack is gevoerd
  • 100% polyester
  • Kan in de wasmachine
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Zwart
  • Stijl: IZ7619-010

Maat en pasvorm

    • Het mannelijke model draagt maat M en is 1,50 m lang
    • Het vrouwelijke model draagt maat M en is 1,52 m lang
  • Maatwijzer

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

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    Nike ACG omkeerbaar jack voor kids

    Nike ACG

    € 149,99

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