Nike ACG
Omkeerbaar jack voor kids
Geniet van de buitenlucht in dit jack met capuchon. Het heeft een ruimvallend design en is gevuld met imitatiedons voor behaaglijke warmte. Het jack heeft een rits over de hele lengte en ritszakken om kleine essentials zoals geld, sleutels of telefoon veilig op te bergen. En bovendien is het omkeerbare design alsof je twee jacks in één hebt.
- Weergegeven kleur: Zwart
- Stijl: IZ7619-010
Nike ACG
Geniet van de buitenlucht in dit jack met capuchon. Het heeft een ruimvallend design en is gevuld met imitatiedons voor behaaglijke warmte. Het jack heeft een rits over de hele lengte en ritszakken om kleine essentials zoals geld, sleutels of telefoon veilig op te bergen. En bovendien is het omkeerbare design alsof je twee jacks in één hebt.
Productgegevens
- Het jack is gevoerd
- 100% polyester
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Zwart
- Stijl: IZ7619-010
Maat en pasvorm
- Het mannelijke model draagt maat M en is 1,50 m lang
- Het vrouwelijke model draagt maat M en is 1,52 m lang
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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Nike ACG